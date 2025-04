Rom Masters 2025: Alle Infos zu Teilnehmern, TV und Preisgeld

Rom Masters 2025. Hier erfahren Sie alle Details zum Tennis-Sandplatzturnier der ATP/WTA-1000er-Kategorie in Rom: Teilnehmer, Punkte und TV-Übertragung.

Die Sandplatzsaison 2025 erreicht mit den Internazionali BNL d’Italia in Rom ihren Höhepunkt. Vom 6. bis 18. Mai 2025 trifft sich die Tenniselite im Foro Italico, um bei diesem prestigeträchtigen ATP- und WTA-Turnier um wichtige Punkte und Preisgelder zu kämpfen.​

AUSTRAGUNGSORT, DATUM UND RAHMENINFOS ZUM ROM MASTERS 2025

Das Turnier zählt zu den bedeutendsten Vorbereitungsevents für die French Open und bietet sowohl im Herren- als auch im Damenbereich ein hochkarätiges Teilnehmerfeld.

Ort: Foro Italico, Rom, Italien

Foro Italico, Rom, Italien Datum: 6. – 18. Mai 2025

6. – 18. Mai 2025 Kategorie: ATP Masters 1000 (Herren) / WTA 1000 (Damen)

ATP Masters 1000 (Herren) / WTA 1000 (Damen) Belag: Sand (outdoor)

Sand (outdoor) Titelverteidiger: Alexander Zverev (ATP), Iga Swiatek (WTA)​

SPIELPLAN BEIM ROM MASTERS 2025

Die Internazionali BNL d’Italia erstrecken sich über knapp zwei Wochen. Bis zu den Viertelfinals starten die Vormittagssessions um 11:00 Uhr. Die Abendsessions beginnen immer um 19:00 Uhr. Vom 6. – 11. Mai finden die Qualifikationsrunden, sowie die ersten Runden im Hauptfeld statt.

Achtelfinals: 12. – 13. Mai

Viertelfinals: 13. – 15. Mai

Halbfinals: 15. – 16. Mai

Finale Damen: 17. Mai

Finale Herren: 18. Mai

TEILNEHMERFELD BEIM ROM MASTERS 2025

Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ist das Teilnehmerfeld gespickt mit Superstars. Die Entry List der Herren führt Jannik Sinner an, der bei seinem Heimturnier in Rom nach dreimonatiger Sperre wegen eines Dopingvergehens sein Comeback gibt. Titelverteidiger ist Alexander Zverev, der das Turnier in Rom bereits zweimal gewinnen konnte. Bei den Damen steht Aryna Sabalenka an erster Stelle:

WELCHE DEUTSCHEN SPIELER SIND BEIM MADRID MASTERS 2025 AM START?

Bei den Herren zählen Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff zu den deutschen Hauptfeldteilnehmern. Daniel Altmaier muss in die Qualifikation.

Im Dameneinzel steht Eva Lys im Hauptfeld. In der Qualifikation treten Jule Niemeier, Tatjana Maria und Laura Siegemund an.

PREISGELD UND PUNKTEVERTEILUNG BEIM ROM MASTERS 2025

Das Preisgeld für die Internazionali BNL d’Italia beläuft sich auf ca. 16 Millionen Euro. Dieses wird gelichmäßig auf ATP und WTA aufgeteilt. Die Verteilung der Ranglistenpunkte folgt den ATP- und WTA-Standards:

ATP/WTA-Ranglistenpunkte:

Sieger/in: 1.000 Punkte

1.000 Punkte Finalist/in: 650 Punkte

650 Punkte Halbfinale: 390 Punkte

390 Punkte Viertelfinale: 215 Punkte

215 Punkte Achtelfinale: 120 Punkte

120 Punkte 2. Runde: 65 Punkte

65 Punkte 1. Runde: 10 Punkte

TV-ÜBERTRAGUNG UND LIVESTREAM ZUM ROM MASTERS 2025

Tennisfans in Deutschland können die Matches des Rom Masters bequem im Fernsehen oder per Livestream verfolgen:

Sky Deutschland: Überträgt alle ATP- und WTA-Matches live

Überträgt alle ATP- und WTA-Matches live Tennis TV (ATP): Internationale Livestream-Plattform

DIE SIEGER UND SIEGERINNEN DER LETZTEN ZEHN JAHRE BEI DEN ROM MASTERS

Herren

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2024 Alexander Zverev Nicolas Jarry 6:4, 7:5 2023 Daniil Medvedev Holger Rune 7:5, 7:5 2022 Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas 6:0, 7:6(7-5) 2021 Rafael Nadal Novak Djokovic 7:5, 1:6, 6:3 2020 Novak Djokovic Diego Schwartzmann 7:5, 6:3 2019 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:0, 4:6, 6:1 2018 Rafael Nadal Alexander Zverev 6:1, 1:6, 6:3 2017 Alexander Zverev Novak Djokovic 6:4, 6:3 2016 Andy Murray Novak Djokovic 6:3, 6:3 2015 Novak Djokovic Roger Federer 6:1, 6:3

Damen