United Cup: Alle Infos zum Format, Teams und Preisgeld

Zum ersten Mal findet 2022/2023 der United Cup in Australien statt. Hier finden Sie alles Wissenswerte zum Event: Teams, Format, Preisgeld, TV & Stream.

Wann und wo findet der United Cup statt?

Vom 29. Dezember bis 7. Januar findet in drei australischen Städten der United Cup statt. Über elf Tage spielen 18 Teams, bestehend aus den Top-Herren und Damen der Nationen, in Sydney, Brisbane und Perth um den United-Cup-Titel. Die Events in Sydney und Brisbane werden auf Outdoor-Hard-Court gespielt. In Perth werden die Matches auf Indoor-Hard-Court ausgetragen.

Wie ist das Format beim United Cup?

Vom 29. Dezember bis 3. Januar beherbergt jede der drei Städte zwei Gruppen á drei Teams, die die Gruppenphase ausspielen. Heißt: im Round-Robin-Format spielt jeder innerhalb der Gruppe gegen jeden.

Über zwei Tage hinweg dauern die jeweiligen Gruppenmatches, bei denen zwei ATP- und zwei WTA-Einzel mit den jeweils zwei top-gerankten Profis gespielt werden. Bei einem Stand von 2:2 entscheidet ein Mixed-Doppel über den Sieg.

Die beiden Gruppensieger in der jeweiligen Stadt erreichen das „City-Finale“, das am Mittwoch, den 4. Januar stattfindet.

Die drei Sieger des City-Finale ziehen dann in das „United Cup Final-Four“ ein. Zudem kann sich ein weiteres Team qualifizieren, das die besten Bilanzen über die vergangenen Matches erzielt hat.

Der 5. Januar wird als Anreise-Tag nach Sydney eingerechnet. Am Freitag und Samstag, den 6. Bzw. 7. Januar finden dann die Halbfinal-Partien statt. Am Sonntag, den 8. Januar, wird das Finale ab 13 Uhr australischer Zeit ausgetragen.

Wie wurden die Teams beim United Cup ausgewählt?

Sechs Länder konnten sich aufgrund des ATP-Rankings der Nummer 1 Herren qualifizieren. Sechs weitere Nationen erhielten ein Ticket für den United Cup aufgrund des Rankings der Top-Damen. Die letzten sechs Länder wurden aufgrund des kombinierten Rankings der Nummer eins Damen und Herren ausgewählt. Australien qualifizierte sich als Gastgeber-Nation für den United Cup 2023.

Die Top 6 gesetzten Nationen: 1. Griechenland, 2. Polen, 3. USA, 4. Spanien, 5. Italien, 6. Frankreich

United Cup: Wie ist die Gruppenaufteilung? Welche Nationen und Spieler sind am Start?

Gruppe A (Perth)

Griechenland (Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari)

Bulgarien (Grigor Dimitrov, Vikoriya Tomova)

Belgien (David Goffin, Elise Mertens, Zizou Bergs, Alison Van Uytvanck)

Gruppe B (Brisbane)

Schweiz (Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Marc-Andrea Hueseler, Jil Teichmann)

Kasachstan (Alexander Bublik, Yulia Putintseva)

Polen (Hubert Hurkacz, Iga Swiatek, Magda Linette, Daniel Michalski)

Gruppe C (Sydney)

USA (Taylor Fritz, Jessica Pegula, Frances Tiafoe, Madison Keys)

Tschechien (Jiri Lehecka, Petra Kvitova, Tomas Machac, Marie Bouzkova)

Deutschland (Alexander Zverev, Laura Siegemund, Oscar Otte, Jule Niemeier, Daniel Altmaier, Fabian Fallert, Julia Lohoff)

Gruppe D (Sydney)

Groß Britannien (Cameron Norrie, Harriet Dart, Daniel Evans, Katie Swan)

Australien (Alex de Minaur, Ajla Tomljanovic, Jason Kubler, Zoe Hives, Samantha Stosur)

Spanien (Rafael Nadal, Paula Badosa, Pablo Carreno Busta, Nuria Parrizaz Diaz)

Gruppe E (Brisbane)

Brasilien (Thiago Monteiro, Beatriz Haddad Maia)

Italien (Matteo Berrettini, Martina Trevisan, Lorenzo Musetti, Lucia Bronzetti)

Norwegen (Casper Ruud, Ulrikke, Eikeri)

Gruppe F (Perth)

Frankreich (Arthur Rinderknech, Caroline Garcia, Adrian Mannarino, Alize Cornet)

Argentinien (Francisco Cerundolo, Nadia Podoroska, Federico Coria)

Kroatien (Borna Coric, Petra Martic, Borna Gojo, Donna Vekic)

United Cup: Preisgeld und Punkte

Insgesamt werden 15 Millionen Dollar Preisgeld beim United Cup ausgeschüttet, die gerecht mit 7,5 Millionen Dollar auf die ATP und WTA aufgeteilt werden. Das individuelle Preisgeld, das die jeweiligen Spielerinnen und Spieler erhalten, ist abhängig von ihrem Ranking, den Match-Siegen und den Team-Siegen. Je nach Ranking kann ein Profi in der Woche bis zu 500 Punkte für die Weltrangliste gut machen. Für die Mixed-Partien gibt es keine Punkte.

Hier finden Sie die genaue Aufschlüsselung der Preisgeld- und Punkte-Verteilung.

Wann spielen die Deutschen beim United Cup?

Das erste Match des deutschen Teams findet am Samstag den 31. Dezember statt. Ab 00:00 Uhr deutscher Zeit trifft Deutschland auf Tschechien. Da die Partien auf zwei Tage aufgeteilt sind, spielen die an Rang zwei gesetzten Profis am 1. Januar die nächsten Matches gegen die Tschechen. Am 2. Und 3. Januar treffen Zverev, Siegemund & Co. dann auf die USA.

31.12.22

00:00 Uhr: Zverev vs. Lehecka

01:30 Uhr: Niemeier vs. Bouzkova

01.01.23

00:00 Uhr: Siegemund vs. Kvitova

01:30 Uhr: Otte vs. Machac

02.01.23

02:00 Uhr: Zverev vs. Fritz

03:30 Uhr: Niemeier vs. Keys

03.01.23

00:00 Uhr: Siegemund vs. Pegula

01.30 Uhr: Otte vs. Tiafoe

Wo wird der United Cup im TV oder Stream gezeigt?

Sowohl der Privatsender SkySport als auch die Online-Streaming-Plattform TennisTV übertragen die Matches vom United Cup in Australien. Um die Matches via SkySport verfolgen zu können, muss man Sky-Kunde sein. Bei TennisTV kann man für 14,99 Euro ein monatlich kündbares Abo abschließen.