ATP Basel 2024: Alle Infos zu den Swiss Indoors

Vom 19. bis zum 27. Oktober 2024 wird das ATP-Turnier in Basel ausgetragen. Hier erfahrt ihr alle Details zum 500er-Event: Spieler, Preisgeld, Tickets & TV.

ATP Basel 2024: Wo werden die Swiss Indoors gespielt?

Das ATP-Event in Basel findet zeitgleich mit dem 500er-Turnier in Wien statt. Die Swiss Indoors werden in der St. Jakobshalle in Basel ausgetragen. Diese bietet Platz für rund 12.400 Plätze, wodurch es weltweit das drittgrößte Tennis-Turnier in der Halle ist. Erstmals wurde das Event 1970 ausgetragen. Bis 2007 wechselte man des Öfteren zwischen Hartplatz und Teppichbelag. Schlussendlich wurde nur noch auf Hartplatz gespielt.

Swiss Indoors 2024: Spielplan

Tag Runde Spielstart Samstag, 19. Oktober 1. Qualifikationsrunde 11 Uhr Sonntag, 20. Oktober 2. Qualifikationsrunde 11 Uhr Montag, 21. Oktober Erste Runde Hauptfeld 12 Uhr Dienstag, 22. Oktober Erste Runde Hauptfeld 12 Uhr Mittwoch, 23. Oktober Zweite Runde Hauptfeld 12 Uhr Donnerstag, 24. Oktober Zweite Runde Hauptfeld 12 Uhr Freitag, 25. Oktober Viertelfinale 12 Uhr Samstag, 26. Oktober Halbfinale 12 Uhr Sonntag, 27. Oktober Finale 12 Uhr

ATP Basel 2024: Wer spielt?

Bei den Swiss Indoors gehen mit Andrey Rublev, Hubert Hurkacz und Casper Ruud drei Top-10-Spieler an den Start. Darüber hinaus sind mit Stefanos Tsitsipas, Holger Rune und Stan Wawrinka weiter hochkarätige Namen dabei.

Welche Deutschen gehen bei den Swiss Indoors an den Start?

Die diesjährige Ausgabe der Swiss Indoors findet voraussichtlich ohne deutsche Beteiligung statt. Dominik Koepfer hätte nur im Falle einer Absage eines anderen Spielers die Chance, in das Teilnehmerfeld für die Qualifikation nachzurücken. Gleiches gilt für Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann.

ATP Basel 2024: Absagen & Wildcards

Die ersten beiden Wildcards wurden an einheimische Spieler vergeben. So erhielten der dreifache Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka und Dominic Stricker eine Einladung fürs Tennis-Turnier.

Swiss Indoors 2024: Preisgeld & Ranglisten-Punkte

Beim Tennis-Turnier in der Schweiz wird der Sieger im Einzel mit rund 402.500 Euro sowie 500 Weltranglisten belohnt. Der Finalist erhält 216.543 Euro und 330 Punkte. Im Doppel werden für das Sieger-Duo 132.187 Euro ausgeschüttet.

ATP Basel 2024: Preisgeld-Verteilung in der Übersicht

Runde Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Sieger 402.466 € 132.187 € Finale 216.543 € 70.501 Halbfinale 115.404 € 35.668 € Viertelfinale 58.961 € 17.834 € 2. Runde 31.472 € 9.231 € {1. Runde im Doppel) 1. Runde 16.787 € – 2. Quali-Runde 8.603 € – 1. Quali-Runde 4.827 € –

Swiss Indoors 2024: Punkte-Verteilung in der Übersicht

Runde Punkte im Einzel Punkte im Doppel Sieger 500 500 Finale 330 300 Halbfinale 200 180 Viertelfinale 100 90 2. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 1. Runde 0 – 2. Quali-Runde 13 (25 bei Qualifikation) – 1. Quali-Runde 0 –

Gibt es noch Tickets für die Swiss Indoors?

Diejenigen, die das Tennis-Turnier vor Ort verfolgen möchten, können sich noch Tickets erwerben. Die Ticketpreise variieren je nach Runde und Platz zwischen 40 Schweizer Franken und 1000 Schweizer Franken. Genauere Informationen findet ihr hier.

ATP Basel 2024: Wo wird das Tennis-Turnier übertagen?

Die Swiss Indoors werden sowohl vom PayTV-Sender Sky als auch vom Streaminganbieter TennisTV gezeigt. Allerdings ist für beide Optionen ein Abonnement notwendig.

Die Titelverteidiger bei den Swiss Indoors 2024

In Bezug auf die vergangenen Sieger beim ATP-Turnier in Basel gab es nur wenig unterschiedliche Namen. Zuletzt konnte Felix Auger-Aliassime das Tennis-Turnier zweimal in Folge gewinnen. 2023 setzte er sich im Finale mit 7:6, 7:6 gegen Hubert Hurkacz durch. Unangefochtener Rekordsieger des 500er-Events ist Roger Federer. Der 20-fache Grand Slam-Sieger holte insgesamt zehn Titel bei seinem Heim-Turnier. Aus deutscher Sicht waren Michael Stich 1993 und Boris Becker 1992 siegreich. Außerdem gewann Klaus Berger die erste Ausgabe im Jahr 1970.

ATP Basel 2024: Die letzten zehn Sieger in der Übersicht