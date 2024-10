ATP Wien 2024: Alle Infos zu den Erste Bank Open

Vom 19. bis zum 27. Oktober 2024 finden die Erste Bank Open in Wien statt. Hier findet ihr alle Infos zum 500er-ATP: Teilnehmer, Preisgeld, Tickets & TV-Übertragung.

ATP Wien 2024: Wo finden die Erste Bank Open statt?

Das 500er-Turnier in der österreichischen Hauptstadt findet zeitgleich mit dem 500er-Event in Basel statt. Ausgetragen werden die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Erstmals fand das Turnier 1974 statt. Nachdem zunächst auf Teppichbelägen gespielt wurde, wechselte man später auf Hartplatz. In der Turnierhistorie gab es mehrere Änderungen bezüglich der Turnierkategorie. Zuletzt wurde es 2015 von einem 250er-ATP zu einem 500er-ATP hochgestuft.

Erste Bank Open 2024: Spielplan

Tag Runde Spielstart Samstag, 19. Oktober 1. Qualifikationsrunde 11 Uhr Sonntag, 20. Oktober 2. Qualifikationsrunde 13 Uhr Montag, 21. Oktober Erste Runde 14 Uhr Dienstag, 22. Oktober Erste Runde 14 Uhr Mittwoch, 23. Oktober Zweite Runde 14 Uhr Donnerstag, 24. Oktober Zweite Runde 14 Uhr Freitag, 25. Oktober Viertelfinale 14 Uhr Samstag, 26. Oktober Halbfinale 14 Uhr Sonntag, 27. Oktober Finale 12 Uhr

ATP Wien 2024: Welche Spieler sind dabei?

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren sind auch 2024 einige Topstars mit von der Partie. So gehen unter anderem Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov an den Start. Darüber hinaus wird Dominic Thiem seinen Abschied von der großen Tennis-Bühne geben.

Erste Bank Open 2024: Die deutschen Teilnehmer

Bei der diesjährigen Ausgabe der Erste Bank Open führt mit Alexander Zverev ein Deutscher das Teilnehmerfeld an. Darüber hinaus wird Jan-Lennard Struff mit von der Partie sein.

ATP Wien 2024: Absagen & Wildcards

Bereits Wochen vor dem Turnier war die erste Wildcard bekannt: Dominic Thiem. Der Österreicher wird bei seinem Heim-Turnier zum letzten Mal auf der ATP-Tour aufschlagen. Aufgrund seiner schlechten Weltranglisten-Position, ist dies nur mithilfe einer Wildcard möglich.

Gibt es noch Tickets für die Erste Bank Open 2024 in Wien?

Wer das Tennis-Turnier in Österreich vor Ort verfolgen möchte, hat noch die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Allerdings ist die Finalsession bereits ausverkauft. Für die restlichen Tage sind noch vereinzelte Tickets übrig. Je nach Turnier-Runde und Platz variieren die Kosten für ein Ticket zwischen 27 Euro und 129 Euro. Genauere Infos findet ihr hier.

Wo wird das 500er-ATP in Wien übertragen?

Wer sich das Tennis-Turnier lieber von der Couch aus anschaut, kann das Event beim PayTV-Sender Sky oder dem Streaminganbieter TennisTV verfolgen. Für beide Optionen ist ein Abonnement notwendig.

ATP Wien 2024: Preisgeld & Punkte

Bei der diesjährigen Ausgabe der Erste Bank Open wird der Sieger im Einzel mit rund 415.000 Euro sowie 500 Ranglisten-Punkten belohnt. Der Finalist erhält 223.338 Euro und 330 Punkte. Im Doppelwettbewerb darf sich das Sieger-Duo über 136.354 Euro und 500 Punkte freuen.

Preisgeld-Verteilung in der Übersicht

Runde Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Sieg 415.081 € 136.354 € Finale 223.338 € 72.724 € Halbfinale 119.038 € 36.798 € Viertelfinale 60.817 € 18.394 € 2. Runde 32.466 € 9.525 € (1. Runde im Doppel) 1. Runde 17.316 € – 2. Quali-Runde 8.874 € – 1. Quali-Runde 4.978 € –

Punkte-Verteilung in der Übersicht

Runde Punkte im Einzel Punkte im Doppel Sieger 500 500 Finale 330 300 Halbfinale 200 180 Viertelfinale 100 90 2. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 1. Runde 0 – 2. Quali-Runde 13 (25 bei Qualifikation) – 1. Quali-Runde 0 –

Die Titelverteidiger beim ATP-500er in Wien

Bei den diesjährigen Ausgaben der Erste Bank Open wird Jannik Sinner seinen Titel nicht verteidigen. Letztes Jahr setzte er sich im Endspiel gegen Daniil Medvedev durch. Rekordsieger des Tennis-Turniers ist der US-Amerikaner Brian Gottfried, der zwischen 1977 und 1983 viermal den Titel holte. Jeweils zwei Ausgaben des Turniers haben Andy Murray, Tommy Haas, Jürgen Melzer, Ivan Ljubicic, Roger Federer und Goran Ivanisevic gewonnen. Aus deutscher Sicht waren neben Tommy Haas auch Alexander Zverev, Phillip Petzschner, Boris Becker und Michael Stoch siegreich.

Die Sieger der letzten 10 Jahre bei den Erste Bank Open