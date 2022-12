Das Tennisjahr 2022 – Höhen und Tiefen

Auch das Jahr 2022 war kein langweiliges auf der Tennis-Tour. Zahlreiche Rücktritte von verschiedenen Tennisikonen, unerwartete Erfolge, Verletzungspech und neue Profis an der Spitze. Wir haben die Höhen und Tiefen aus dem Tennisjahr 2022 für euch zusammengefasst.

Kein Zutritt!

Für die damalige Nummer eins, Novak Djokovic, startete das Jahr 2022 desaströs. Ungeimpft versuchte der Serbe im Januar nach Down Under zu reisen, um an den Australian Open teilzunehmen. Als er abgewiesen wurde, landete er in Abschiebehaft. Ein Rückblick auf das Einreise-Drama zu Beginn des Jahres:

Adios Amigo!

Geplagt von zahlreichen Verletzungen bestritt Juan Martin Del Potro in den vergangenen Jahren nur noch wenige Matches. Im Februar kehrte der Argentinier in Buenos Aires endlich zurück auf den Platz. Hier verkündete er allerdings unter Tränen: „Es ist mehr ein Abschied als ein Comeback“.

Außer Rand & Band

Als tM-Redakteur Tim Böseler Ende Februar 2022 die Videoschnipsel vom ATP-Turnier in Acapulco sah, war er schockiert. Zu sehen war Alexander Zverev, der mit seinem Schläger auf einen Schiedsrichter-Stuhl einschlug. Ein Verhalten, das Zverev vom Goldjungen zum Wüterich verwandelte.

Tennisjahr 2022: Neue Nummer eins

Nach 361 Wochen an der Spitze löst Daniil Medvedev den Serben Novak Djokovic ab. Damit wird er der dritte Russe, der die Weltrangliste anführt. Zverev bleibt auf Rang drei.

Ukraine-Krieg

Ein Thema, das das Jahr 2022 bestimmt: der Krieg in der Ukraine. Neben Sergej Stakovski, Elina Svitolina, Andrey Rublev und Dayana Yastremska bezieht auch die 20-Jährige Deutsche Eva Lys klar Stellung. Sie schildert erschreckende Erfahrungen, die sie beim ITF-Turnier in Nur-Sulan machte.

Bye Bye, Barty!

Wenige Wochen nach ihrem Triumph bei den Australien Open verkündete die amtierende Nummer eins Ashleigh Barty ihren Rücktritt von der Profi-Tour. Sie sagte, dass der Zeitpunkt richtig wäre, andere Träume zu verfolgen.

Überfliegerin

Nach dem Rücktritt von Ashleigh Barty übernahm Iga Swiatek die Führung der Weltrangliste – und gab sie bis zum Ende der Saison auch nicht mehr ab. 37 Siege feierte sie in Folge, gewann die French Open und die US Open.

Tennisjahr 2022: Keine Russen und Belarussen in Wimbledon

Wenige Wochen nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs trifft der All England Lawn Tennis and Croquet Club eine knallharte Entscheidung: Russische und belarussiche Spieler werden 2022 vom Wettbewerb ausgeschlossen. „Ein falsches Signal“, wie Michael Stich meint.

Boris Becker muss ins Gefängnis

Auf den einen Kracher folgt der nächste: Anfang Mai wird Boris Becker zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Grund: Er hat Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen.

Schwere Verletzung

Jahrelang fehlte Zverev der große Sprung bei den Grand Slam-Turnieren. Bei den French Open 2022 zählte er plötzlich zu den Favoriten, spielte ein grandioses Turnier. Doch dann verletzte sich der 25-Jährige schwer.

Tennisjahr 2022: Neue Pläne

Während die Tennis-Tour im Juni in vollem Gange ist, brodelt die Gerüchteküche hinter den Kulissen. Denn Deutschland soll vielleicht in Zukunft ein Masters-Turnier bekommen.

Servus Kohli!

Mit einer Niederlage in der Wimbledon-Qualifikation beendet Philipp Kohlschreiber nach 21 Jahren seine Profi-Karriere.

Die Super-Mami

Das hat keiner vorhergesehen: völlig überraschend schaffte es die zweifache Mutter Tatjana Maria ins Halbfinale von Wimbledon und sogar auf das tennis MAGAZIN-Cover.

Tennisjahr 2022: Überraschungsspieler Nick Kyrgios

Nick Kyrgios gewann an der Seite von Thanasi Kokkinakis die Australian Open. In Wimbledon spielte er in der zweiten Runde eines der besten Matches seiner Karriere – wenn nicht sogar das Beste. Schließlich kämpfte er sich bis ins Finale gegen Novak Djokovic. Seither scheint der Australier in seinem Beruf als Profi-Spieler endlich angekommen. Dennoch trennen sich die Meinungen über den 27-Jährigen.

Schöne Neuigkeiten

Im August verkündet Angelique Kerber, dass sie für einige Monate auf der Tennis-Tour fehlen wird. Der Grund: die 34-Jährige wird Mutter.

Ihre letzte große Show

Bei den US Open beendet Serena Williams ihre Karriere. 23 Grand Slam-Titel, 186 Wochen in Folge an der Spitze der Weltrangliste und vier Olympia-Siege stehen der Tennis-Ikone zu Buche.

Abschiedstanz

Über 16 Jahre war die auf der Profi-Tour unterwegs, erreichte 2014 das Halbfinale der French Open, gewann insgesamt sieben Einzeltitel und stand 2011 unter den Top-Ten. Wie viele andere in diesem Jahr beendete auch die 34-jährige Deutsche Andrea Petkovic ihre Karriere. Bei den US Open stand sie zum letzten Mal auf den Court.

Tennisjahr 2022: Die jüngste Nummer eins

Während Nadal und Federer noch von Verletzungen geplagt sind und Djokovic wegen seiner fehlenden Impfung nicht in den USA spielen darf, nehmen die „jungen Wilden“ das Zepter in die Hand. Allen voran Carlos Alcaraz, der mit seinem US Open-Triumph auch die Führung in der Weltrangliste übernimmt.

Tränenreicher Rücktritt

Nach Serena Williams beendet auch Roger Federer seine Karriere. Der Schweizer spielte an der Seite von Rafael Nadal beim Laver Cup sein letztes Match. Es gab reichlich Tränen.

Trennung

Nach über vier Jahren trennt sich das Erfolgsdoppel Krawietz/Mies. Andreas Mies spielt in Zukunft mit Australier John Peers. Kevin Krawietz setzt auf Davis Cup-Kollege Tim Pütz.

