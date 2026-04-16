Madrid Masters 2026: Alle Infos zu Spielern, TV und Preisgeld

Das Madrid Masters im Tennis ist offiziell bekannt als Mutua Madrid Open. Hier erfahren Sie alle Details zum Sandplatzturnier der 1000er-Kategorie: Spieler, Punkte und TV-Übertragung.

Vom 20. April bis 3. Mai 2026 trifft sich die Tenniselite der Damen und Herren in der spanischen Hauptstadt, um in der La Caja Mágica um einen der prestigeträchtigsten Titel der ATP- und WTA-Tour zu spielen. Das kombinierte Turnier der Männer (ATP Masters 1000) und Frauen (WTA 1000) bietet nicht nur hochklassige Matches, sondern auch eines der größten Preisgelder der gesamten Saison.

Madrid Masters 2026: Austragungsort, Datum und Rahmeninfos

Die Mutua Madrid Open finden wie jedes Jahr auf der spektakulären Anlage La Caja Mágica statt. Die moderne Sportstätte verfügt über überdachte Sandplätze und bietet Platz für mehr als 12.000 Zuschauer. Das Turnier zählt zu den wichtigsten Vorbereitungsturnieren für die French Open in Roland Garros.

Ort: La Caja Mágica, Madrid, Spanien

La Caja Mágica, Madrid, Spanien Datum: 20. April – 3. Mai 2026

20. April – 3. Mai 2026 Kategorie: ATP Masters 1000 (Herren) / WTA 1000 (Damen)

ATP Masters 1000 (Herren) / WTA 1000 (Damen) Belag: Sand (outdoor, teilweise überdacht)

Sand (outdoor, teilweise überdacht) Titelverteidiger: Casper Ruud (ATP), Aryna Sabalenka (WTA)

Madrid Masters 2026: Spielplan

Die Mutua Madrid Open 2026 dauern zwei Wochen. Die Matches finden täglich ab 11:00 Uhr statt (am ersten Qualifikationstag ab 10:00 Uhr), mit Abend-Sessions ab 19:00 Uhr. Je nach Verlauf des Turniers können die genauen Spielzeiten variieren.

Woche 1:

Montag, 20. April: Qualifikation Herren (1. Runde) und Damen (1. Runde)

Dienstag, 21. April: Qualifikation Herren (2. Runde), Damen (2. Runde) und Beginn des Hauptfelds Damen (1. Runde)

Mittwoch, 22. April: Beginn des Hauptfelds Herren (1. Runde) und Fortsetzung Damen (1. Runde)

Donnerstag, 23. April: Herren (1. Runde) und Damen (2. Runde)

Freitag, 24. April: Herren (2. Runde) und Damen (3. Runde)

Samstag, 25. April: Herren (2. Runde) und Damen (3. Runde)

Sonntag, 26. April: Herren (3. Runde) und Damen (Achtelfinale)​

Woche 2:

Montag, 27. April: Herren (3. Runde) und Damen (Achtelfinale)

Dienstag, 28. April: Herren (Achtelfinale) und Damen (Viertelfinale)

Mittwoch, 29. April: Herren (Viertelfinale) und Damen (Viertelfinale)

Donnerstag, 30. April: Herren (Viertelfinale) und Damen (Halbfinale)

Freitag, 1. Mai: Herren (Halbfinale)

Samstag, 2. Mai: Finale Damen Einzel und Herren Doppel

Sonntag, 3. Mai: Finale Herren Einzel und Damen Doppel​

Madrid Masters 2026: Spieler und Spielerinnen

Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ist die gesamte Weltelite am Start. Die Top 10 der jeweiligen Setzlisten setzen sich wie folgt zusammen:

Madrid Masters 2026: Welche Deutschen sind am Start?

Bei den Herren sind Alexander Zverev, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff direkt im Hauptfeld mit dabei. Für Zverev ist es eines seiner Lieblingsturniere. 2018 und 2021 gewann er den Titel in Madrid, 2022 erreichte er das Finale. Struff zog 2023 sensationell als Qualifikant ins Endspiel ein.

Im Dameneinzel stehen Laura Siegemund und Tatjana Maria direkt im Hauptfeld. Nach derzeitigem Stand müssen Eva Lys und Ella Seidel in die Qualifikation.

Madrid Masters 2026: Preisgeld und Punkteverteilung

Das Turnier gehört zu den am höchstdotierten Sandplatzturnieren der Saison. Das Gesamtpreisgeld beläuft sich bei Damen und Herren jeweils auf 8.235.540 Euro. Die Punkteverteilung folgt den Standards der ATP und WTA.

ATP-Ranglistenpunkte: