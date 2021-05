French Open 2021: Favoriten, Preisgeld und TV-Übertragung

BARTY Ashleigh (AUS) OSAKA NAOMI (JPN) HALEP, Simona (ROU) KENIN Sofia (USA) SVITOLINA Elina (UKR) ANDREESCU Bianca (CAN) SABALENKA ARYNA (BLR) WILLIAMS Serena (USA) PLISKOVA Karolina (CZE) KVITOVA Petra (CZE) BERTENS Kiki (NED) BENCIC Belinda (SUI) MUGURUZA GARBINE (ESP) BRADY Jennifer (USA) AZARENKA Victoria (BLR) SWIATEK Iga (POL) MERTENS Elise (BEL) KONTA Johanna (GBR) SAKKARI Maria (GER) VONDROUSOVA Marketa (CZE) MARTIC Petra (CRO)

25 KERBER Angelique (GER)

58 SIEGEMUND Laura (GER)

81 PETKOVIC Andrea (GER)

Hier gehts zur vollständigen Entry-List der Damen.

French Open 2021: Wildcards

Wie gewohnt haben fast ausschließlich französische Spielerinnen und Spieler Wildcards für die French Open erhalten. 14 der 16 Eintrittskarten für das Hauptfeld gingen an Einheimische. Lediglich die Australier konnten sich zwei Wildcards sichern. Astra Sharma und ein noch unbekannter Herr zählen zu den Wildcard-Empfängern.

Herren

BARRERE Grégoire (FRA)

BONZI Benjamin (FRA)

BOURGUE Mathias (FRA)

CAZAUX Arthur (FRA)

COUACAUD Enzo (FRA)

GASTON Hugo (FRA)

RINDERKNECH Arthur (FRA)

Damen

BABEL, Océane (FRA)

BUREL, Clara (FRA)

DODIN, Océane (FRA)

JACQUEMOT, Elsa (FRA)

PAQUET, Chloé (FRA)

PARRY, Diane (FRA)

SHARMA, Astra (AUS)

TAN, Harmony (FRA)

French Open 2021: Qualifikation

Herren:

Tobias Kamke

Matthias Bachinger

Peter Gojowczyk

Cedrik-Marcel Stebe

Yannick Maden

Maximilian Marterer

Oscar Otte

Daniel Masur

Hier geht es zu den Teilnehmern der Qualifikation.

Damen:

Tamara Korpatsch

Anna-Lena Friedsam

Mona Barthel

Antonia Lottner

Hier finden Sie alle Teilnehmerinnen der Quali.

French Open: Titelverteidiger und ehemalige Sieger

2020 triumphierte überraschend die Polin Iga Swiatek im Einzel. Gleichzeitig war es ihr erster Titelgewinn überhaupt auf der WTA-Tour. Seitdem triumphierte sie auch in Adelaide und beim Masters in Rom. Mittlerweile zählt die 19-Jährige zu den Top-Ten der Welt. Aus deutscher Sicht war 1999 zuletzt Steffi Graf erfolgreich. Insgesamt sicherte sich die Tennisikone sechs Titel in Roland Garros (1987, 88, 93, 95, 96, 99).

Seinen 13. Titel sicherte sich Favorit Rafael Nadal. Er bezwang Novak Djokovic im Finale mit 6:0, 6:2 und 7:5. 100:2 Siege lautet die unglaubliche Bilanz des Spaniers in Paris. Lediglich gegen Robin Söderling 2009 (Achtelfinale) und Novak Djokovic 2015 (Viertelfinale) kassierte Nadal Niederlagen. 2016 gab er verletzungsbedingt vor Start seiner Dritt-Runden-Partie auf. Damit gilt der Mallorquiner als absoluter Rekordchampion in Roland Garros.

Ehemalige Sieger

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2000 Gustavo Kuerten Magnus Norman 6:2, 6:3, 2:6, 7:66 2001 Gustavo Kuerten Àlex Corretja 6:73, 7:5, 6:2, 6:0 2002 Albert Costa Juan Carlos Ferrero 6:1, 6:0, 4:6, 6:3 2003 Juan Carlos Ferrero Martin Verkerk 6:1, 6:3, 6:2 2004 Gastón Gaudio Guillermo Coria 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6 2005 Rafael Nadal Mariano Puerta 6:76, 6:3, 6:1, 7:5 2006 Rafael Nadal Roger Federer 1:6, 6:1, 6:4, 7:64 2007 Rafael Nadal Roger Federer 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 2008 Rafael Nadal Roger Federer 6:1, 6:3, 6:0 2009 Roger Federer Robin Söderling 6:1, 7:61, 6:4 2010 Rafael Nadal Robin Söderling 6:4, 6:2, 6:4 2011 Rafael Nadal Roger Federer 7:5, 7:63, 5:7, 6:1 2012 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:4, 6:3, 2:6, 7:5 2013 Rafael Nadal David Ferrer 6:3, 6:2, 6:3 2014 Rafael Nadal Novak Djokovic 3:6, 7:5, 6:2, 6:4 2015 Stan Wawrinka Novak Djokovic 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 2016 Novak Djokovic Andy Murray 3:6, 6:1, 6:2, 6:4 2017 Rafael Nadal Stan Wawrinka 6:2, 6:3, 6:1 2018 Rafael Nadal Dominic Thiem 6:4, 6:3, 6:2 2019 Rafael Nadal Dominic Thiem 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 2020 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:0, 6:2, 7:5

Ehemalige Siegerinnen

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2000 Mary Pierce Conchita Martínez 6:2, 7:5 2001 Jennifer Capriati Kim Clijsters 1:6, 6:4, 12:10 2002 Serena Williams Venus Williams 7:5, 6:3 2003 Justine Henin-Hardenne Kim Clijsters 6:0, 6:4 2004 Anastassija Myskina Jelena Dementjeva 6:1, 6:2 2005 Justine Henin-Hardenne Mary Pierce 6:1, 6:1 2006 Justine Henin-Hardenne Svetlana Kusnezova 6:4, 6:4 2007 Justine Henin Ana Ivanović 6:1, 6:2 2008 Ana Ivanović Dinara Safina 6:4, 6:3 2009 Svetlana Kusnezova Dinara Safina 6:4, 6:2 2010 Francesca Schiavone Samantha Stosur 6:4, 7:62 2011 Li Na Francesca Schiavone 6:4, 7:60 2012 Maria Sharapova Sara Errani 6:3, 6:2 2013 Serena Williams Marija Sharapova 6:4, 6:4 2014 Maria Sharapova Simona Halep 6:4, 6:75, 6:4 2015 Serena Williams Lucie Safarova 6:3, 6:72, 6:2 2016 Garbiñe Muguruza Serena Williams 7:5, 6:4 2017 Jeļena Ostapenko Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3 2018 Simona Halep Sloane Stephens 3:6, 6:4, 6:1 2019 Ashleigh Barty Markéta Vondroušová 6:1, 6:3 2020 Iga Swiatek Sofia Kenin 6:4, 6:1

French Open 2021: So viel Preisgeld verdienen die Profis

Im Vergleich zu 2020 hat sich am Preisgeld nichts verändert. Immer noch deutlich zu sehen, ist allerdings die Differenz zu den vorherigen Jahren. Hier im Vergleich zu 2019.

Einzel

2020 Preisgeld in € Preisgeld in USD 2019 Preisgeld Prozentuale

Veränderung zu 2019 Sieger €1,600,000 $1,894,332 2.300.000 € -30.43% Finalist €800,000 $947,166 1.180.000 € -32.20% Halbfinale €425,250 $503,478 590.000 € -27.92% Viertelfinale €283,500 $335,652 415.000 € -31.69% 4. Runde €189,000 $223,768 243.000 € -22.22% 3. Runde €126,000 $149,179 143.000 € -11.89% 2. Runde €84,000 $99,452 87.000 € -3.45% 1. Runde €60,000 $71,037 46.000 € 30.43% 3. Runde Quali €25,600 $30,309 27.307 € 6.67% 2. Runde Quali €16,000 $18,943 20.897 € 30.61% 1. Runde Quali €10,000 $11,840 14.286 € 42.86%

Doppel

2020 Preisgeld in Euro Preisgeld in USD Prozentuale

Veränderung zu 2019 Sieger €319,652 $378,454 -44.89% Finalist €188,030 $222,620 -35.16% Halbfinale €110,606 $130,953 -24.24% Viertelfinale €65,062 $77,031 -18.16% 3. Runde €38,272 $45,312 -9.95% 2. Runde €23,920 $28,320 4.00% 1. Runde €14,950 $17,700 30.00%

Preisgeld-Entwicklung in den letzten Jahren

Jahr Preisgeld insgesamt

in Euro Preisgeld insgesamt

in Dollar Prozentuale

Veränderung

zum Vorjahr 2011 €17,520,000 $19,065,176 – 2012 €18,718,000 $20,368,553 6. 84 % 2013 €22,000,000 $23,939,960 17. 53 % 2014 €25,018,900 $27,224,065 13.72 % 2015 €28,028,600 $30,499,040 12.03 % 2016 €32,017,500 $34,828,508 14.23 % 2017 €36,000,000 $39,159,720 12.44 % 2018 €39,197,000 $42,637,320 8. 88 % 2019 €42,661,000 $46,400,236 8. 84 % 2020 €38.000.000 $35.595.000 -10,93 %

Wie viele Weltranglisten-Punkte gibt es?

Runde ATP WTA Sieger 2.000 2.000 Finalist 1.200 1.300 Halbfinale 720 780 Viertelfinale 360 430 Achtelfinale 180 240 3. Runde 90 130 2. Runde 45 70 1. Runde 10 10

French Open: TV und Streaming

Wie auch in den vergangenen Jahren hat Eurosport die Übertragungsrechte der French Open erworben. Täglich berichten die Experten live aus Paris. Neben Kommentator Michael Stich werden auch Head of Womens Tennis Barbara Rittner und Boris Becker das Spielgeschehen analysieren.

Eurosport 1 wird kostenfrei im Fernsehen gezeigt. Um weitere Matches verfolgen zu können, bietet sich Eurosport 2 (kostenpflichtig) sowie der Streaming-Plattform „Eurosport Player“ an. Hier kann ein Monats-Abonnement für 6,99 Euro erworben werden, das ebenso monatlich gekündigt werden kann.

Favoriten bei den French Open

Wer kann Nadal besiegen?

Auch in diesem Jahr ist Rafael Nadal der absolute Favorit, den es zu schlagen gilt. Mit 13 French Open-Titeln und nur zwei Niederlagen bei 102 Matches in Paris wird er der mal wieder zum Gejagten. Diesmal zählen besonders Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev zu den Hürden, die Nadal wirkliche Schwierigkeiten bereiten könnten.

Djokovic spielte sich zuletzt beim Masters in Rom ins Finale, verlor aber knapp gegen Nadal. Außerdem hat er nach dem Finale 2020 noch eine offene Rechnung mit dem Spanier. Nach seinem Masters-Triumph in Monte-Carlo, dem Finale in Barcelona (was er gegen Nadal verlor) und seinem Sieg beim 250er-Event in Lyon zählt auch Stefanos Tsitsipas zum Kreis der Favoriten. Auch Alexander Zverev fühlt sich bereit für seinen ersten Grand Slam-Titel. Der Deutsche siegte im Mai beim Masters in Madrid, wo er unter anderem Rafael Nadal mit 6:4, 6:4 bezwang.

Daniil Medvedev ist zwar der Zweitgesetzte in Paris, gewann aber bisher noch kein Match in Roland Garros. Auch Dominic Thiem scheint noch auf Form-Suche zu sein. Der Österreicher pausierte den ganzen April und bestritt kein Turnier. Bei seinem ersten Sandplatz-Turnier in Madrid erreichte er das Halbfinale, unterlag aber Zverev. In Rom scheiterte er in der zweiten Runde an Lokalmatador Lorenzo Sonego und in Lyon in der ersten Runde an Cameron Norrie.

Offenes Feld bei den Damen

Wie so häufig bei den Damen scheint das Feld recht offen zu sein. Barty, die 2019 in Roland Garros triumphierte, geht als Topgesetzte in den Kampf um den Titel. Sie gewann zuletzt in Stuttgart den Titel, erreichte das Finale in Madrid und das Viertelfinale in Rom. Hier musste sie allerdings trotz Satzführung gegen Coco Gauff wegen einer Armverletzung aufgeben. Die vierfache Grand Slam-Siegerin Naomi Osaka konnte ihre Form auf Sand bisher noch nicht finden. Sie spielte lediglich in Madrid und Rom, scheiterte aber in der zweiten bzw. ersten Runde.

In ziemlich guter Form hingegen ist die Belarussin Aryna Sabalenka. Sie erreichte in Stuttgart das Finale und gewann eine Woche später den Masters-Titel in Madrid. In Rom scheiterte sie allerdings an Youngstar Gauff in der zweiten Runde. Auch Iga Swiatek scheint bereit zu sein, ihren Titel in Paris zu vertreten. Sie ging als Siegerin beim Masters in Rom hervor. Im Interview mit tennis MAGAZIN sagte sie: „Ich versuche, mich auf die grundlegenden Dinge zu fokussieren, um meine Gedanken am Boden zu halten. Ich hoffe, dass ich meine Zeit in Paris genießen und gutes Tennis spielen werde. Mir ist egal, wie das Ergebnis aussehen wird.”