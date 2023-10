Shanghai Masters 2023: Alle Infos zum Herren-Turnier

Vom 2. bis 15 . Oktober findet das Shanghai Masters 2023, ein 1000er-Turnier auf der ATP-Tour, statt. Hier findet ihr alles Wissenswerte rund um das Event: Spieler, Absagen, TV-Übertragung und Preisgeld.

Wann und wo findet das Shanghai Masters 2023 statt?

Vom 2. bis 15. Oktober 2023 wird das „Rolex Shanghai Masters 2023“ ausgetragen. Zum insgesamt zwölften Mal starten die Profis in der chinesischen Metropole. Das Event zählt nach den Grand Slam-Turnieren zu einem der größten Tennisturniere weltweit und ist eines von neun Herren-Masters-Events. Von 2009 bis 2013 wurde die Veranstaltung von den Spielern als bestes Masters Turnier des Jahres gewählt und genießt daher hohes Ansehen bei den Profis. Gespielt wird im Qi Zhong Stadium, das knapp 15.000 Zuschauerplätze fasst.

Aufgrund der Corona-Pandemie sowie der Pausierung der Tennis-Tour in China fand das Event von 2020 bis 2022 nicht statt.

Die Einzelkonkurrenz wird in einem 96er-Feld gespielt. Heißt: 96 Einzelspieler starten hier, 32 von ihnen sind gesetzt, profitieren also von einem Freilos in der ersten Runde. Außerdem vergeben die Veranstalter fünf Wildcards und weitere zwölf Profis haben die Chance sich über die Qualifikation ein Platz im Hauptfeld zu erkämpfen.

Im Doppel starten 32 Paare. Hier gibt es dementsprechend nur acht gesetzte Teams.

Welche Profis gehen beim Shanghai Masters 2023 an den Start?

Carlos Alcaraz, die Nummer zwei der Weltrangliste, führt die Setzliste im Einzel an. Mit ihm reihen sich die Top-Ten-Spieler Daniil Medvedev, Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und Jannik Sinner unter die Starter. Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sind die beiden gesetzten Spieler aus deutscher Sicht. Aber auch Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann sind im Hauptfeld am Start.

Im Doppel spielen Kevin Krawietz und Tim Pütz wie gewohnt zusammen. Andreas Mies spielt an der Seite von Mattwe Middelkoop.

Welche Spieler fehlen beim Shanghai Masters 2023?

Kurz vor Start des Turniers gab es zehn Absagen für die Hauptkonkurrenz, darunter auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, der sich nach seinem US Open-Sieg eine kurze Auszeit gönnt. Weitere prominente Absagen: Borna Coric, Denis Shapovalov, Alexander Bublik, Roberto Bautista Agut, Emil Ruusuvuori, Matteo Berrettini, Milos Raonic und Kei Nishikori. Auch der deutsche Top-100-Spieler Dominik Koepfer musste in Shanghai passen. Der Grund: Er erholt sich noch immer von seiner Verletzung bei den US Open 2023. Hier knickte er im Erstrunden-Match gegen Carlos Alcaraz um. Der Deutsche plant in Wien oder Basel wieder auf die Tour zurückzukehren.

Wie viel Preisgeld und Punkte erhalten die Tennisprofis beim Shanghai Masters 2023?

Insgesamt werden 8.800.000 US Dollar Preisgeld beim Shanghai Masters 2023 ausgeschüttet. Der Sieger der Einzelkonkurrenz erhält umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro. Die Gewinner im Doppel werden mit 436.730 US Dollar, also knapp 414.728 Euro vergütet.

Runde Preisgeld in US Dollar Preisgeld in Euro Weltranglisten-Punkte Sieger 1.262.220 $ 1.198.632 € 1.000 Finalist 662.360 $ 628.991 € 600 Halbfinale 352.635 $ 334.870 € 360 Viertelfinale 184.465 $ 175.172 € 180 4. Runde 96.955 $ 92.070 € 90 3. Runde 55.770 $ 52.960 € 45 2. Runde 30.885 $ 29.329 € 25 1. Runde 18.660 $ 17.719 € 10

Wo wird das Shanghai Masters 2023 im Fernsehen übertragen?

Wie bei allen anderen Masters-Events auf der Herren-Tour überträgt SkySport das Masters-Event in Shanghai sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz. Auch Streaming-Anbieter TennisTV zeigt alle Matches live.

Welche Profis haben beim Shanghai Masters in der Vergangenheit gesiegt?

Daniil Medvedev reist als Titelverteidiger nach Shanghai. Bei der letzten Austragung 2019 triumphierte er im Finale gegen Alexander Zverev mit 6:4, 6:1.