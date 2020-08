US Open 2020: Alle Infos zu Teilnehmern, Preisgeld & TV

Die US Open sind das erste Grand Slam-Turnier, das nach der Corona-Pause gespielt wird. Vom 31. August bis 13. September findet das „Major” unter völlig neuen Bedingungen in Flushing Meadows statt – in einer Bubble, ohne viele Topspieler, ohne Zuschauer und ohne Presse. Neben den Teilnehmern, prominenten Absagen, Sicherheitsmaßnahmen und Preisgeldern lesen Sie hier alles Wissenswerte rund um die 139. Ausgabe der US Open.

Wann und wo finden die US Open statt?

Vom 31. August bis 13. September 2020 werden die US Open in New York, Flushing Meadows, im USTA Billie Jean King National Tennis Center ausgetragen. Die Anlage verfügt über zwei große Stadien, das Louis Armstrong-Stadium, welches vor dem Bau des Arthur Ashe Stadiums 1997 als Center Court genutzt wurde. Seitdem gilt das Arthur Ashe Stadium mit 22.547 Sitzplätzen nicht nur als Hauptspielfeld, sondern auch als größte Tennisanlage der Welt. Der Center Court verfügt übrigens über ein in 15-Minuten-verschließbares Dach, sodass die Partien auch bei Regen fortgesetzt werden können. Auch das Louis Armstrong-Stadium ist seit 2018 mit einem Dach ausgestattet.

Kaum vorstellbar: Noch vor wenigen Wochen war ein Teil der Anlage in ein provisorisches Krankenhaus umfunktioniert worden. Das Tennis Center wurde zu einer medizinischen Einrichtung mit 350 Krankenbetten umgerüstet. Im Louis Armstrong Stadium fand die Essensausgabe für Covid-19-Patienten sowie für Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Schulkinder und Helfer statt.

US Open 2020: Corona-Maßnahmen

Corona-Tests

Zur Gewährleistung einer Coronafreien-Zone sind alle Spieler nach ihrer Anreise gezwungen, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Direkt nach der Ankunft im Spielerhotel werden die ersten Tests durchgeführt. Die Hotelzimmer dürfen erst verlassen werden, sobald ein negatives Testergebnis vorliegt. Ab diesem Moment haben sie auch Zugang zur US Open-Anlage. Ein zweiter Test folgt 48 Stunden später. Zusätzlich kann ein Anti-Körper-Test gemacht werden. Dieser ist aber nicht zwingend. Die Spieler, die einen negativen Antikörper haben oder den Antikörper-Test nicht machen, werden alle vier Tage neu getestet. Diejenigen mit positiven Antikörpern werden alle sieben Tage neu untersucht.

Erhält ein Spieler die Diagnose „Covid-19 positiv“ ist er vom Wettbewerb ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen werden diejenigen, die sich ohne schriftliche Genehmigung aus der „Blase“ entfernen.

Unterbringung der Spieler

Eigentlich sind die Spieler immer selbst verantwortlich gewesen, eine passende Unterkunft für sich und ihr Team zu suchen und anzumieten. Die Veranstalter bezuschussten die Unterbringung sowie tägliche Lebenshaltungskosten vor Ort jeweils mit einem Betrag X. Um die bestmögliche Sicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten, sollen die Profis und ihre Teams vor Ort in einer „Bubble“ leben, heißt: Keine Sightseeing-Touren, keine Restaurant-Besuche, lediglich die Unterbringung im Hotel, Training und Matches auf der Anlage. Dazu sind alle im Spielerhotel Long Island Mariott untergebracht, was ca. 30 Autominuten von der Anlage entfernt liegt. Das Drei-Sterne-Hotel verfügt über 599 Zimmer und 16 Suiten. Sofern die Zimmer voll sein sollten, ist das Garden City Hotel als zweites Spielerhotel angedacht. Eventuell können die Profis auch in privaten Häusern unterkommen. Allerdings ist hier eine Genehmigung des Veranstalters sowie eine 24-Stunden-Security zwingend.

Die Spieler dürfen sich keine Zimmer teilen und keine Gäste einladen, die sich außerhalb der Blase befinden.

Wer sind die Teilnehmer bei den US Open?

Dass die US Open unter anderen Bedingungen stattfinden werden, war bereits klar, als sicher war, dass das Turnier überhaupt gespielt wird. Aufgrund erschwerter Reisebedingungen, hoher Sicherheitsrisiken und verstärkten Sicherheitsmaßnahmen haben sich viele Topspieler gegen eine Teilnahme bei dem ersten Corona-Grand Slam entschieden. So haben sowohl Rafael Nadal, Titelverteidiger der Herrenkonkurrenz, als auch Bianca Andreescu, die Vorjahressiegerin der Damen, ihren Start abgesagt. Während Roger Federer und Fabio Fognini verletzungsbedingt ausfallen, entschieden sich die Weltranglistenerste Ashleigh Barty, Simona Halep, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Julia Görges und viele weitere Profis bewusst gegen einen Flug in die USA.

Die Entry List der US Open 2020

Einzel

Doppel

Herren

Cabal, Juan Sebastian (COL), Farah, Robert (COL) Kubot, Lukasz (POL), Melo, Marcelo (BRA) Ram, Rajeev (USA), Salisbury, Joe (GBR) Dodig, Ivan (CRO), Polasek, Filip (SVK) Granollers, Marcel (ESP), Zeballos, Horacio (ARG) Krawietz, Kevin (GER), Mies, Andreas (GER) Klaasen, Raven (RSA), Marach, Oliver (AUT) Koolhof, Wesley (NED), Mektic, Nikola (CRO) Pavic, Mate (CRO), Soares, Bruno (BRA) Rojer, Jean-Julien (NED), Tecau, Horia (ROU) Peers, John (AUS), Venus, Michael (NZL) Mahut, Nicolas (FRA), Struff, Jan-Lennard (GER) Melzer, Jurgen (AUT), Roger-Vasselin, Edouard (FRA) Murray, Jamie (GBR), Skupski, Neal (GBR) Chardy, Jeremy (FRA), Martin, Fabrice (FRA) Sock, Jack (USA), Withrow, Jackson (USA) Purcell, Max (AUS), Saville, Luke (AUS) Krajicek, Austin (USA), Skugor, Franko (CRO) Gille, Sander (BEL), Vliegen, Joran (BEL) Bopanna, Rohan (IND), Shapovalov, Denis (CAN) Damen 1. Mladenovic, Kristina (FRA), Babos, Timea (HUN)

2. Sabalenka, Aryna (BLR), Mertens, Elise (BEL)

3. Xu, Yifan (CHN), Melichar, Nicole (USA)

4. Schuurs, Demi (NED), Peschke, Kveta (CZE)

5. Mattek-Sands, Bethanie (USA), Zhang, Shuai (CHN)

6. Aoyama, Shuko (JPN), Shibahara, Ena (JPN)

7. Azarenka, Victoria (BLR), Kenin, Sofia (USA)

8. Siniakova, Katerina (CZE), Friedsam, Anna-Lena (GER)

9. Hradecka, Lucie (CZE), Klepac, Andreja (SLO)

10. Kichenok, Lyudmyla (UKR), Kichenok, Nadiia (UKR)

…

28. Siegemund, Laura (GER), Zvonareva, Vera (RUS)

US Open 2020: Die Absagen

Wegen der erschwerten Reisebedingungen und aufgrund der Corona-Risiken entschieden sich 2020 einige Spieler gegen eine Teilnahme. Deutlich mehr Damen als Herren verzichten auf eine Anreise nach New York. Neben den Vorjahressiegern Nadal und Andreescu verkündeten folgende Spieler, nicht bei den US Open anzutreten:

Herren Ranking Rafael Nadal 2 Roger Federer – Verletzung 4 Gael Monfils 9 Fabio Fognini – Verletzung 11 Stan Wawrinka 17 Nick Kyrgios 40 Jo-Wilfried Tsonga 49 Lucas Pouille – Verletzung 58 Pierre-Hugues Herbert – Geburt Kind 71

Deutsche bei den US Open

Neben der deutschen Nummer eins Alexander Zverev spielen auch seine Davis Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff, Andreas Mies und Kevin Krawietz. Struffi, der momentan Rang 34 der Weltrangliste belegt, wird ebenfalls gesetzt sein. Am Start sind außerdem Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer und Peter Gojowczyk. Bei den Damen komplettieren Laura Siegemund, Tamara Korpatsch und Anna-Lena Friedsam das Feld.

Angelique Kerber lies ihre Fans lange warten. Sie entschied sich zwar gegen eine Teilnahme bei den Western and Southern Open, die dieses Jahr eine Woche vor den US Open in Flushing Meadows ausgetragen werden. Kurz vor Knapp gab die dreifache Grand Slam-Siegerin aber ihre Teilnahme bekannt.

US Open: Wildcards

Anders als sonst gingen die Wildcards 2020 fast ausschließlich an amerikanische Spielerinnen und Spieler. Abgesehen von Kim Clijsters und Andy Murray, der mittlerweile aufgrund der Absagen ins Hauptfeld gerückt ist, profitieren diesmal die jungen Nachwuchstalente.

1. Usue Arconada

3. Claire Liu

2. CiCi Bellis

3. Hailey Baptiste

4. Sachia Vickery

5. Robin Montgomery

6. Whitney Osuigwe

7. Kim Clijsters

1. Ulises Blanch

2. Maxime Cressy

3. Sebastian Korda

4. Thai-Son Kwiatkowski

5. Michael Mmoh

6. Brandon Nakashima

7. JJ Wolf

8. Mitchell Kruger

Titelverteidiger und ehemalige Sieger

2020 wird es zwei neue US Open-Sieger geben, da die Titelverteidiger Rafael Nadal und Bianca Andreescu nicht antreten werden. Nadal traf 2019 in einem spannenden Finale auf den Russen Daniil Medvedev den er in fünf Sätzen bezwang. Andreescu bekam es mit Serena Williams zu tun, die auf der Jagd nach ihrem 24. Rekord-Grand Slam-Titel ist. Die Finalisten aus 2019, Medvedev und Williams, kämpfen auch dieses Jahr um den Titel. Während US Open-Rekordsiegerin Williams ihrem siebten Titel nacheifert, kämpft der Russe um seinen ersten Grand Slam-Erfolg.

Neben Williams gewann auch Chris Evert sechs Titel in Flushing Meadows. Bei den Herren konnten sich Jimmie Connors, Pete Sampras und Roger Federer je fünfmal durchsetzen.

Aus deutscher Sicht konnte sich bei den Herren lediglich Boris Becker 1989 durchsetzen. Im Doppel ging Philipp Petschner an der Seite von Österreicher Jürgen Melzer 2011 als Sieger aus der Doppelkonkurrenz hervor. Nachdem Steffi Graf gleich fünfmal in New York triumphierte ( 1988, 89, 93, 95, 96), eroberte Angelique Kerber 2016 erneut den US Open-Pokal.

Jahr Siegerin Finalistin Sieger Finalist 2010 K. Clijsters S. Stosur R. Nadal N. Djokovic 2011 S. Stosur F. Schiavone N. Djokovic R. Nadal 2012 S. Williams S. Errani A. Murray N. Djokovic 2013 S. Williams M. Sharapova R. Nadal N. Djokovic 2014 S. Williams S. Halep M. Cilic K. Nishikori 2015 F. Pennetta R. Vinci N. Djokovic R. Federer 2016 A. Kerber K. Pliskova S. Wawrinka N. Djokovic 2017 S. Stephens M. Keys R. Nadal K. Anderson 2018 N. Osaka S. Williams N. Djokovic J. M. Del Potro 2019 B. Andreescu S. Williams R. Nadal D. Medvedev

Preisgeld bei den US Open 2020

Einzel

Runde Preisgeld in USD Preisgeld in Euro Sieger $3.000.000 2.532.194 € Finalist $1.500.000 1.266.097 € Halbfinale $800.000 675.251 € Viertelfinale $425.000 358.727 € Achtelfinale $250.000 211.016 € 3. Runde $163.000 137.582 € 2. Runde $100.000 84.406 € 1. Runde $61.000 51.487 €

Doppel

Runde Preisgeld in USD (pro Team) Preisgeld in Euro Finale $400,000 337.625 € Finalist $240,000 202.575 € Halbfinale $130,000 109.728 € Viertelfinale $91,000 76.809 € 2. Runde $50,000 42.203 € 1. Runde $30,000 25.321 €

US Open 2020: Weltranglistenpunkte

Wie in den anderen Turnieren auch, gibt es bei den US Open 2020 Weltranglistenpunkte. Die Turniersieger im Einzel erhalten je 2.000 Punkte. Anders als zuvor wurde die 52-Wochen-Regel in der Weltrangliste aufgeweicht. Das heißt, dass zwar die Ergebnisse bis Ende des Jahres normal einfließen, aber die Spieler können ihre Punkte aus dem Vorjahr nicht verlieren. Rafael Nadal behält so beispielsweise seine 2.000 Punkte aus dem Vorjahr und hätte bei einer Teilnahme weitere Punkte auf seinem Konto gutschreiben können. So gehen ihm durch seine Absage aber auch keine Punkte verloren.

Für alle Spieler, die im Vorjahr früh gescheitert sind, sind die US Open 2020 also sehr lukrativ.

Die US Open 2020 im TV

Auch in diesem Jahr hat Eurosport die TV-Rechte erworben. Auf Eurosport 1 werden im öffentlichen Fernsehen einige Partien übertragen. Neben Eurosport-Chefkommentator Matthias Stach werden auch die Experten Barbara Rittner und Boris Becker verschiedene Sendungen mitgestalten und kommentieren.

Zusätzlich werden weitere Partien auf Eurosport 2 (kostenpflichtig) gezeigt. Wer keine Begegnung verpassen möchte, kann für 6,99 Euro im Monat den Eurosport-Player abonnieren, um jeden Match-Court im Blick zu haben. Das Abonnement ist monatlich kündbar.

US Open: Favoriten

Natürlich geht der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic als erster Favorit bei den Herren ins Rennen. Auch wenn die Saison 2020 unterbrochen wurde, ist der Serbe in diesem Jahr noch ungeschlagen. Hinter ihm reihen sich Dominic Thiem, der noch immer auf seinen großen Titel wartet, und Vorjahresfinalist Daniil Medvedev. Wie stark der Russe auf amerikanischem Hartplatz performen kann, zeigte er bereits im vergangenen Jahr.

Lediglich drei Top Ten-Spielerinnen gehen bei den US Open 2020 an den Start. Mit Karolina Pliskova, Australian Open-Siegerin Sofia Kenin und Vorjahresfinalistin Serena Williams werden spannende Partien erwartet. Auch in diesem Jahr wird Williams versuchen den Grand Slam-Rekord zu brechen, während Kenin ihren zweiten Grand Slam-Titel holen möchte.