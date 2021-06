Wimbledon 2021: Alle Infos zum Turnier, TV-Übertragung & Preisgeld

Nach langem Warten ist es wieder so weit: Am 28. Juni beginnt das einzige Grand Slam-Turnier auf Rasen – Wimbledon. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um Wimbledon 2021. Wann findet es wo statt? Wer spielt mit? Wie lief die Qualifikation? Was verdienen die Profis? Wer sind die Favoriten?

Wimbledon: Das älteste und wohl bekannteste Tennisturnier der Welt. „Der Botschafter des weißen Sports“ ist das einzige Grand Slam-Turnier auf Rasen. Bei dem von der ITF veranstalteten Turnier treten sowohl ATP-Spieler als auch WTA-Spielerinnen an. Neben den Einzel- und Doppelkonkurrenzen werden ebenfalls Sieger im Mixed, Junioren-Bereich und bei den Rollstuhlfahrern ermittelt.

WANN UND WO FINDET WIMBLEDON 2021 STATT?

Die Hauptkonkurrenz startet ab dem 28. Juni in das traditionsreiche Rasenturnier. Über zwei Wochen kämpfen je 128 Spieler und Spielerinnen um die Trophäe. Während die Qualifikation (21.06.- 24.06.) auf einer Anlage in Roehampton stattfinden wird, bestreitet die Hauptkonkurrenz ihre Spiele im Südwestlichen Stadtteil Londons, in Wimbledon. Das Finale der Damen sowie die Herren- und Damen-Doppel Finals werden am Samstag, den 10.07, gespielt. Am Sonntag den 11.07. kämpfen die Herren sowie die Mixed-Teams um den Titel.

ZUR HISTORIE VON WIMBLEDON



In der Worple Road in London wurde der erste Lawn Tennis Championship 1877 ausgetragen. „The All England Croquet and Lawn Tennis Club“ veranstaltete hier ein Tennisturnier für 22 ausschließlich männliche Amateure. Erst im Jahr 1884 wurden erstmalig Frauen zum Spiel zugelassen. Nach dem Umzug des Turniers in die Church Road 1922 entwickelte sich aus dem für 15.000 Zuschauer gebauten Stadion das „Mekka des Tennissports“. 1937 wurden die Championships erstmalig im Fernsehen übertragen.

WIMBLEDON 2021: Welche Spieler sind gesetzt?

Herren

Damen

WER FEHLT IN WIMBLEDON 2021?

Nachdem die French Open im Mai/Juni eine Woche nach hinten verschoben wurden, ist der Abstand zwischen den zwei Grand Slam-Turnieren geschrumpft. Lediglich drei Wochen lagen zwischen den beiden Majors. Eben deshalb häufen sich auch die Absagen für 2021. Zu den wohl prominentesten Rückziehern zählen Rafael Nadal und Naomi Osaka. Nadal führte die kurze Vorbereitungszeit sowie seine körperliche Verfassung als Grund zur Absage an. Er wird auch nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten. Osaka will sich Zeit für sich, ihre Familie und Freunde nehmen.

Absagen:

– Rafael Nadal

– Naomi Osaka

– David Goffin

– Milos Raonic

– Stan Wawrinka

– Borna Coric

– Kyle Edmund

DEUTSCHE IN WIMBLEDON 2021

Fünf deutsche Herren und drei deutsche Damen stehen sicher im Hauptfeld von Wimbledon. Die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, will an die vergangenen Grand Slam-Teilnahmen anknüpfen und nicht mehr nur mitspielen. „Ich kann mich nicht mehr dafür begeistern, in einem Halbfinale gestanden zu haben. Ehrlicherweise hätte das auch für das Finale gegolten“, sagte der 24-Jährige nach seiner Halbfinal-Niederlage bei den French Open. Neben Zverev sind auch Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann und Philipp Kohlschreiber am Start.

Die Wimbledon-Siegerin von 2018 und deutsche Nummer eins der Damen, Angelique Kerber ist in London an Rang 25 gesetzt. Zuletzt bereitete sie sich bei dem Turnier in Bad Homburg auf das einzige Rasen-Major vor. Auch Laura Siegemund und Andrea Petkovic spielten in der Kurstadt und gehen als deutsche Starterinnen in Wimbledon ins Rennen.

QUALIFIKATION IN WIMBLEDON 2021

Vor dem offiziellen Beginn des Traditionsturniers findet ab Montag, dem 21. Juni bis einschließlich Donnerstag den 24. Juni die Qualifikation für das Hauptfeld von Wimbledon statt. Jeweils 128 Spieler und Spielerinnen haben die Möglichkeit, sich eines der 16 Tickets für das Hauptfeld zu sichern. Hierzu müssen sie drei Qualifikationsrunden als Sieger überstehen.

Neun deutsche Spieler sind im Qualifikationsfeld der Herren vertreten (HIER gehts zum vollständigen Herren-Draw):

1. Runde (Montag):

Gojowczyk (17) – Jung

Stebe (20) – Ofner

Altmaier – Marterer

Maden – Majchrzak (1)

Moraing – Martin (3)

Kamke – Seyboth Wild (11)

Otte – Laaksonen (21)

Masur – Domingues

Im Qualifikationsfeld der Damen stehen drei deutsche Starterinnen (HIER geht es zum kompletten Damen-Draw):

1. Runde (Dienstag):

Friedsam –

Niemeier –

Gerlach –

WILDCARDS IN WIMBLEDON 2021

Zusätzlich werden vom Veranstalter Wildcards für das Main Draw und die Quali vergeben. Unter anderem erhalten der Spanier Carlos Alcaraz sowie Andy Murray ein Ticket fürs Hauptfeld. Bei den Damen bekommen Katie Boulter sowie die Siegerin der Bett1open in Berlin, die 17-jährige Liudmila Samsonova aus Russland, eine Wildcard.

Herren:

1. Carlos Alcaraz (ESP)

2. Alex Bolt (AUS)

3. Liam Broady (GBR)

4. Jay Clarke (GBR)

5. Jack Draper (GBR)

6. Andy Murray (GBR)

7. Not used / Next dircet acceptance

8. Not used / Next dircet acceptance

Damen:

1. Katie Boulter (GBR)

2. Jodie Burrage (GBR)

3. Harriet Dart (GBR)

4. Francesca Jones (GBR)

5. Samantha Murray Sharan (GBR)

6. Emma Raducanu (GBR)

7. Liudmila Samsonova (RUS)

8. Not used / Next dircet acceptance

WIMBLEDON 2021: TV-ÜBERTRAGUNG UND STREAMING

Bis einschließlich 2022 ist der Pay-TV Sender Sky Deutschland Besitzer der Übertragungsrechte von Wimbledon. Damit ist Wimbledon das einzige Grand Slam-Turnier, das nicht im öffentlichen Fernsehen zu sehen ist. Wer also das Rasen-Major verfolgen möchte, muss ein Abonnement von Sky besitzen bzw. abschließen. Frei zugänglich berichtet Sky Sport News HD und skysport.de regelmäßig aus London.

Außerdem stellt Sky ein Streaming-Angebot zur Verfügung. Über Sky Go oder das Sky Ticket (ab 9,99 Euro, monatlich kündbar) können die verschiedenen Spiele live verfolgt werden.

TRADITIONEN IN WIMBLEDON

Während die Zuschauer am Spielfeldrand und auf den Tribünen traditionsgemäß Erdbeeren mit Sahne essen, sind die Spieler dazu verpflichtet, sich nach bestimmten Traditionen zu kleiden. Nämlich: 90 Prozent in weiß. Selbst mit cremefarbener Montur dürfen die Sportler den Platz nicht betreten.

Traditionsgemäß galt der erste Sonntag im Turnier als Ruhetag. Dieser wird 2022 abgeschafft, was heißt: 14 Tage Tennis ohne Pause. Eine weitere Tradition ist das Eröffnungsmatch am ersten Montag auf dem „Centre Court“, das dem Vorjahressieger der Herren, also 2021 von Novak Djokovic, vorbehalten wird.

SIEGER UND REKORDHALTER IN WIMBLEDON

Bei der letzten Wimbledon-Ausgabe 2019 sicherte sich Novak Djokovic seinen fünften Grand Slam-Titel. Im Finale gegen Roger Federer musste er über die volle Distanz gehen und zwei Matchbälle abwehren, Endstand: 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. Damit ist Djokovic noch drei Wimbledon-Siege vom aktuellen Rekordhalter Roger Federer entfernt. Der Schweizer triumphierte achtmal in London.

Als Titelverteidigerin der Damen geht die Rumänin Simona Halep ins Rennen. Mit 6:2 und 6:2 setzte sie sich 2019 im Endspiel gegen die siebenfache Wimbledon-Siegerin Serena Williams durch. Auch Steffi Graf triumphierte siebenmal in London. Übertroffen wird diese Leistung von Martina Navratilova, die die Wimbledonschale neunmal in die Höhe hielt.

Jahr Sieger 2003-2007 Roger Federer 2008 Rafael Nadal 2009 Roger Federer 2010 Rafael Nadal 2011 Novak Djokovic 2012 Roger Federer 2013 Andy Murray 2014 Novak Djokovic 2015 Novak Djokovic 2016 Andy Murray 2017 Roger Federer 2018 Novak Djokovic 2019 Novak Djokovic

Jahr Siegerin 2007, 2008 Venus Williams 2009,2010 Serena Williams 2011 Petra Kvitová 2012 Serena Williams 2013 Marion Bartoli 2014 Petra Kvitova 2015, 2016 Serena Williams 2017 Gabine Muguruza 2018 Angelique Kerber 2019 Simona Halep

PREISGELDER IN WIMBLEDON 2021

Grundsätzlich wurde das Preisgeld für alle Spieler bis ins Viertelfinale erhöht. Für alle Teilnehmer ab dem Halbfinale fällt die Gage allerdings etwas geringer aus als noch 2019.

Turnierrunde 2019 2021 Prozentuale Veränderung zum Vorjahr 1. Runde 50.507 € 56.000 € + 10,88 % 2. Runde 80.812 € 87.500 € + 8,28 % 3.Runde 124.585 € 134.167 € + 7,69 % 1/8 Finale 197.541 € 211.168 € + 6,9 % 1/4 Finale 321.984 € 350.000 € + 8,7 % 1/2 Finale 659.968 € 542.500 € – 17, 8 % Finale 1.318.814 € 1.050.000 € – 20,38 % Sieg 2.637.628 € 1.983.346 € – 24,81 %

FAVORITEN IN WIMBLEDON 2021

Unabhängig von der Absage von Rafael Nadal ist Novak Djokovic der absolute Favorit in Wimbledon. Als Titelverteidiger und amtierende Nummer eins reist mit zwei Grand Slam-Siegen 2021 in London an. In diesem Jahr zeigte er durchweg konstante Leistungen und überzeugte vor allem bei den Majors mit seiner enormen Nervenstärke und seinem bekannten Kampfgeist. Ob 2021 das letzte Wimbledon von Roger Federer wird, weiß man zwar jetzt noch nicht, aber es lässt sich vermuten. Zuletzt konnte Federer nicht mit seinem konstanten Spiel überzeugen. Als Rekordchampion in Wimbledon zählt er dennoch zu den Favoriten. Wer hingegen auf Rasen glänzte, ist Matteo Berrettini, bereits in Stuttgart 2019 sowie in Queens sicherte sich der Italiener den Titel. Vielleicht ein Geheimfavorit?

Wie man mal wieder bei den French Open 2021 beobachten konnte, sind die Damen immer wieder für Überraschungen bekannt. Betrachtet man die Weltrangliste gehen die amtierende Nummer eins Ashleigh Barty sowie Titelverteidigerin Simona Halep als Favoritinnen ins Rennen. Halep pausierte allerdings zuletzt wegen einer Verletzung. Neben Serena Williams, die noch immer auf der Jagd nach ihrem 24. Grand-Slam-Erfolg ist, könnten auch Belinda Bencic, Finalistin von Berlin, sowie Petra Kvitova, Iga Swiatek und Victoria Azarenka als Favoritinnen gehandelt werden.