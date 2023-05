Masters in Rom 2023: Spieler, Preisgeld & TV/Stream

Vom 10. bis 21. Mai findet das Masters 1000-Turnier in Rom statt. Alle wichtigen Informationen zu den Profis, Preisgeld und Streaming findet ihr hier.

Wann & wo findet das Masters in Rom statt?

Die Masters 1000-Turniere der ATP- und WTA-Tour in Rom werden im Foro Italico der italienischen Hauptstadt ausgetragen. Das Turnier zählt zu den ältesten Tennisturnieren der Welt. Vom 10. bis 21. Mai spielen die Profis um den Titel. Im Einzel stehen je 96 Spielerinnen und Spieler im Hauptfeld. Die Doppelkonkurrenzen bestehen aus je 32 Paarungen. Das Turnier in Rom ist das letzte Masters 1000 vor dem Asche-Grand Slam in Paris – ein letztes Kräftemessen also, bevor es bei Roland Garros um den Titel geht.

Spielplan:

Montag, 8. Mai: Qualifikation ATP & WTA

Dienstag, 9. Mai: Qualifikation ATP & WTA; WTA-Hauptfeld Einzel

Mittwoch, 10. Mai: ATP & WTA Einzel

Donnerstag, 11. Mai: Start Doppel ATP/WTA

Samstag, 20 Mai: Finale WTA Einzel & Doppel; Halbfinals ATP

Sonntag, 21. Mai: Finale ATP Einzel & Doppel

Welche Spieler sind beim Masters in Rom am Start?

Jeweils die Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Iga Swiatek führen die Entry Lists an. Hinter Djokovic reihen sich Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas. Alexander Zverev steht an Rang 16 der Setzliste. Swiatek bekommt unter anderem Konkurrenz von Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Ons Jabeur und Caroline Garcia. Die einzige deutsche Starterin im Hauptfeld der Damen ist Jule Niemeier.

Wer fehlt beim Masters in Rom?

Schon im Voraus haben Matteo Berrettini, Marin Cilic, Nick Kyrgios, Benjamin Bonzi und Jenson Brooksby ihre Teilnahme abgesagt. Ob Rafael Nadal in Rom spielen wird, ist ebenfalls unsicher, da er sich noch immer von einer Verletzung erholt.

Stand jetzt fehlen bei den Damen Simona Halep, die wegen eines positiven Dopingtests noch immer gesperrt ist, und Ajla Tomljanovic (wegen einer anhaltenden Knieverletzung).

Welche deutschen Profis spielen beim Masters in Rom?

Aus deutscher Sicht stehen lediglich Alexander Zverev und Jule Niemeier im Hauptfeld. Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Oscar Otte, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer können sich aber über die Qualifikation einen Platz in der Hauptkonkurrenz sichern.

In der Qualifikation der Damen treten vermutlich Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Tamara Korpatsch und Eva Lys an.

Das deutsche Duo bestehend aus Kevin Krawietz und Tim Pütz hat einen sicheren Platz im Doppel-Hauptfeld. Ebenfalls dabei ist Andreas Mies an der Seite von Matwe Middelkoop sowie Alexander Zverev mit Marcelo Melo.

Wie viel Preisgeld und Punkte bekommen die Profis beim Masters in Rom 2023?

Runde Preisgeld ATP Punkte ATP Preisgeld WTA Punkte WTA Sieg 1.105.265 € 1000 521.754 € 1000 Finale 580.000 € 600 272.200 € 650 Halbfinale 308.790 € 360 143.490 € 390 Viertelfinale 161.525 € 180 73.930 € 215 Achtelfinale 84.900 € 90 39.130 € 120 3. Runde 48.835 € 45 22.700 € 65 2. Runde 27.045 € 25 12.653 € 35 1. Runde 16.340 € 10 7.828 € 10

Titelverteidiger und Turniersieger der letzten Jahre

Im vergangenen Jahr sicherte sich Novak Djokovic den Titel in Rom. Der Serbe setzte sich im Endspiel gegen Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen durch. Titelverteidigerin bei den Damen ist Iga Swiatek. 2022 sicherte sie sich den Pokal im Endspiel gegen Ons Jabeur mit einem 6:2, 6:2-Sieg.

Die Turniersiegerinnen und -sieger der letzten Jahre:

Jahr Turniersiegerin Turniersieger 2022 Iga Swiatek Novak Djokovic 2021 Iga Swiatek Rafael Nadal 2020 Simona Halep Novak Djokovic 2019 Karolina Pliskova Rafael Nadal 2018 Elina Svitolina Rafael Nadal 2017 Elina Svitolina Alexander Zverev 2016 Serena Williams Andy Murray 2015 Maria Sharapova Novak Djokovic 2014 Serena Williams Novak Djokovic 2013 Serena Williams Rafael Nadal 2012 Maria Sharapova Rafael Nadal 2011 Maria Sharapova Novak Djokovic 2010 Maria Jose Martinez Sanchez Rafael Nadal 2009 Dinara Safina Rafael Nadal 2008 Jelena Jankovic Novak Djokovic 2007 Jelena Jankovic Rafael Nadal 2006 Martina Hingis Rafael Nadal 2005 Amelie Mauresmo Rafael Nadal 2004 Amelie Mauresmo Carlos Moya 2003 Kim Clijsters Felix Mantilla 2002 Serena Williams Andre Agassi

Wer überträgt das Masters in Rom im TV/Stream?

Die Übertragungs- und Streamingrechte für das Herrenturnier liegen in diesem Jahr bei Sky Sport und bei Tennis TV. Das Damenturnier können ihr im Stream von WTA TV und auf dem Tennis Channel sehen. Die Turnierwebseite finden Sie hier.