Miami Open 2024: Alle Infos zum Masters-Turnier

Miami Open presented by Itau: Vom 17. bis zum 31. März findet das Tennisturnier in Miami statt. Hier erfahren Sie alle Details zum kombinierten ATP- und WTA-Masters: Teilnehmer, Preisgeld, Punkte und TV-Übertragung.

Miami Masters: Wo findet das Turnier statt?

Die Miami Open werden im Hard Rock Stadium in Miami Gardens ausgetragen. Beim Stadion handelt es sich um die Heimspielstätte der Footballmannschaft Miami Dolphins. Darüber hinaus, sind außerhalb des Stadions 30 weitere Hartplätze zu finden. Bevor das Tennis-Event in Miami Gardens ausgetragen wurde, fand es in Delray Beach, Boca West sowie in Key Biscayne statt. Letzteres war von 1987 bis 2018 die Spielstätte der Miami Open. Die erste Ausgabe des Turniers, das der ehemalige ATP-Geschäftsführer Earl Buchholz einst gründete, wurde im Jahr 1985 unter dem Namen Lipton International Players Championships gespielt. Seit 2015 wird das Turnier, das zusammen mit dem Masters in Indian Wells das Sunshine Double bildet, unter dem Namen Miami Open presented by Itau ausgetragen.

Miami Open: Spielplan

Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Miami beträgt fünf Stunden. Demzufolge beginnt die Nachmittagssession um 16 Uhr bzw. um 18. Uhr und die Abendsession um 0 Uhr deutscher Zeit. Die Finalspiele sind für 17:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Spielplan des ATP-Turniers

Qualifikation: Montag, 18. & Dienstag, 19. März (16 Uhr)

1. Runde: Mittwoch, 20. & Donnerstag, 21. März (16 Uhr)

2. Runde: Freitag, 22. & Samstag, 23. März (16 Uhr)

3. Runde: Sonntag, 24. & Montag, 25. März (16 Uhr)

Achtelfinale: Dienstag, 26. März (16 Uhr)

Viertelfinale: Mittwoch, 27. & Donnerstag, 28. März (18 Uhr)

Halbfinale: Freitag, 29. März (18 Uhr)

Finale: Sonntag, 31. März (17:30 Uhr)

Spielplan des WTA-Turniers

Qualifikation: Sonntag, 17. & Montag, 18. März (16 Uhr)

1. Runde: Dienstag, 19. & Mittwoch, 20. März (16 Uhr)

2. Runde: Donnerstag, 21. & Freitag, 22. März (16 Uhr)

3. Runde: Samstag, 23. & Sonntag, 24. März (16 Uhr)

Achtelfinale: Montag, 25. März (16 Uhr)

Viertelfinale: Dienstag, 26. & Mittwoch, 27. März (16 Uhr & 18 Uhr)

Halbfinale: Donnerstag, 28. März (18 Uhr)

Finale: Samstag, 30. März (17:30 Uhr)

Teilnehmer bei den Miami Open 2024

Wie schon bei den BNP Paribas Open in Indian Wells, sind im 96er-Teilnehmerfeld von Miami die Top-75 der Tennis-Weltrangliste gemeldet. Demzufolge führt Novak Djokovic die Setzliste als Nummer eins der Welt an. Auf Position zwei steht Carlos Alcaraz, der das Event 2022 gewinnen konnte. Titelverteidiger Daniil Medvedev wird von Platz vier ins Rennen gehen. Die Spitzenposition bei den Damen hat Iga Swiatek inne. Auf Position zwei und drei folgen Aryna Sabalenka und Coco Gauff. Mit einer Wildcard sind unter anderem Venus Williams, Emma Raducanu und Kei Nishikori ausgestattet. Außerdem wird die ehemalige Nummer eins der Welt, Simona Halep, ihr Comeback geben, nachdem ihre Dopingsperre aufgehoben wurde.

Welche deutschen Spieler gehen in Miami an den Start?

Neben Alexander Zverev stehen Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier und Dominik Koepfer im Hauptfeld des Turniers. Im Herrendoppel sind Tim Pütz und Kevin Krawietz an Position sieben gesetzt. Alexander Zverev spielt mit Marcelo Melo zusammen, Andreas Mies mit Robin Haase. Im Einzelwettbewerb der Damen sind Tatjana Maria und Angelique Kerber, die durch ihr Special Ranking in das Feld rutscht, mit von der Partie.

Miami Open 2024: Wer hat abgesagt?

Der Russe Aslan Karatsev kuriert aktuell eine Kreuzbandverletzung aus, die er sich zu Beginn des Jahres zugezogen hat. Stan Wawrinka hat seine Teilnahme für Miami wie schon im vergangenen Jahr zurückgezogen. Nach seinem Tennis-Comeback in Indian Wells, wird auch Milos Raonic fehlen. Titelverteidigerin Petra Kvitova und Olympiasiegerin Belinda Bencic werden in Miami aufgrund ihrer Schwangerschaften nicht antreten. Darüber hinaus fehlen Karolina Muchova, die sich einer Operation am Handgelenk unterzogen hat und Mirra Andreeva, die eine Sehnenentzündung im Arm auskuriert.

Preisgeld- und Punkteverteilung beim Masters-Turnier in Miami

Die Höhe der Preisgeldausschüttung sowie die Punkteverteilung decken sich mit den Werten vom Tennis-Masters in Indian Wells. Die Sieger erhalten jeweils 1000 Punkte für die Rangliste. Entlohnt werden die Gewinner der Einzelwettbewerbe mit einer Summe von 1,100,000 US-Dollar. Die Finalisten erhalten 650 Punkte und 585,000 US-Dollar.

Miami Open: Preisgeld

Runde Preisgeld im Einzel Preisgeld im Doppel Sieger 1.100.000 $ 447.300 $ Finalist 585.000 $ 236.800 $ Halbfinale 325.000 $ 127.170 $ Viertelfinale 185.000 $ 63.600 $ Achtelfinale 101.000 $ 34.100 $ 3. Runde 59.100 $ 18.640 $ (1. Runde im Doppel) 2. Runde 34.500 $ – 1. Runde 23.250 $ – 2. Quali-Runde 13.500 $ – 1. Quali-Runde 7.000 $ –

Miami Masters: Ranglisten-Punkte

Runde ATP-Punkte im Einzel ATP-Punkte im Doppel WTA-Punkte im Einzel WTA-Punkte im Doppel Sieger 1000 1.000 1000 1.000 Finalist 650 600 650 650 Halbfinale 400 360 390 390 Viertelfinale 200 180 215 215 Achtelfinale 100 90 120 120 3. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 65 10 (1. Runde im Doppel) 2. Runde 30 – 35 – 1. Runde 10 – 10 – 2. Quali-Runde 10 – 20 – 1. Quali-Runde 0 – 2 –

Wo werden die Miami Open im TV übertragen?

Auf dem PayTV-Sender Sky, der die Rechte für die ATP- und die WTA-Tour besitzt, lassen sich alle Spiele aus Miami verfolgen. Außerdem werden alle Partien der Herren im Online-Stream von TennisTV gezeigt. Für beide Anbieter ist ein Abonnement notwendig.

Wer sind die Titelverteidiger in Miami 2024?

Bei den Herren gewann im vergangenen Jahr Daniil Medvedev. Im Finale setzte er sich mit 7:5 und 6:3 in zwei Sätzen gegen Jannik Sinner durch. Novak Djokovic ist gemeinsam mit Andre Agassi der Rekordsieger von Miami. Beide gewannen sechs Ausgaben des Turniers. Sowohl Agassi als auch Djokovic schafften es, drei Jahre in Folge in Miami zu triumphieren.

Im Damenfinale des vergangenen Jahres siegte Petra Kvitova mit 7:6 und 6:2. Rekordsiegerin ist Serena Williams, die in Miami acht Erfolge feiern konnte. Steffi Graf konnte das Tennisturnier vier Mal für sich entscheiden.

Miami Masters: Die Gewinner der letzten zehn Jahre

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2023 Daniil Medvedev Jannik Sinner 7-5, 6-3 2022 Carlos Alcaraz Casper Ruud 7-5, 6-4 2021 Hubert Hurkacz Jannik Sinner 7-6(7-4), 6-4 2020 Aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen 2019 Roger Federer John Isner 6-1, 6-4 2018 John Isner Alexander Zverev 6-7(7-4), 6-4, 6-4 2017 Roger Federer Rafael Nadal 6-3, 6-4 2016 Novak Djokovic Kei Nishikori 6-3, 6-3 2015 Novak Djokovic Andy Murray 7-6(7-3), 4-6, 6-0 2014 Novak Djokovic Rafael Nadal 6-3, 6-3

Miami Open: Siegerinnen der letzten zehn Jahre