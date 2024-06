Olympia 2024: Wer ist im Tennis dabei? Wer fehlt?

Mit großen Schritten rücken die Olympischen Spielen in Paris näher. Ein Großteil der Teilnehmer steht bereits fest. Während die Nationalverbände nach und nach ihre Teams offiziell bekanntgeben, trudelten auch bereits einige prominente Absagen ein. Wer mitspielt und wer abgesagt hat, lest ihr hier.

Die Frist, um in der Weltrangliste Punkte für eine Olympia-Teilnahme zu sammeln, endete am 10. Juni 2024 direkt nach den French Open. Einige Nationalverbände haben nun bereits ihre Teams offiziell nominiert und auch viele der ITF-Plätze sind bereits vergeben. Wenn ihr noch einmal genau wissen wollt, was die genauen Kriterien für eine Olympia-Qualifikation sind, könnt ihr hier vorbeischauen.

Spanien – Traumduo Nadal und Alcaraz

Als erste Nation gaben die Spanier ihre Starterinnen und Starter für Olympia bekannt. Über die Rangliste haben sich French Open-Champion Carlos Alcaraz und Alejandro Davidovich Fokina im Einzel und Marcel Granollers im Doppel qualifiziert. Über ihr Protected Ranking sind auch Rafael Nadal und der Bronzemedaillengewinner von Tokio 2020 Pablo Carreno Busta dabei. Ein großes Highlight ist natürlich, dass Nadal und Alcaraz gemeinsam auch im Doppel antreten werden, wie sie es sich beide schon seit Monaten wünschen.

Bei den Frauen gehen Sara Sorribes Tormo und Cristina Bucsa an den Start. Etwas überraschend fehlt hier die ehemalige Nummer zwei der Welt Paula Badosa. Aufgrund von Verletzungsproblemen ist sie in der Weltrangliste zurückgefallen und könnte höchstens, wie Nadal und Carreño Busta, über ihr Protected Ranking in den Wettbewerb rutschen. Allerdings kann sie sich auf diesem Wege in diesem Jahr nur noch für zwei Turniere qualifizieren. Da es bei den Olympischen Spiele jedoch keine Ranglistenpunkte gibt, tritt Badosa nicht in Paris an.

Italien – Zugpferd Jannik Sinner

Auch das italienische Team wurde bereits bekanntgegeben. Rein von den Namen her ist es eine der bestbesetzten Nationen mit großen Medaillenchancen. Angeführt wird die Mannschaft von Jannik Sinner. Der Südtiroler hat die Australian Open gewonnen, wurde gerade die neue Nummer eins der Welt und ist einer der Top-Spieler des Jahres. Als Titelaspirant bei Olympia gilt er allemal. Neben Sinner werden zudem Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi und Luciano Darderi im Einzel spielen. Im Doppel treten Andrea Vavassori und Simone Bolleli an. Sinner und Musetti bilden das zweite Duo.

Bei den Frauen gehen French Open-Finalistin Jasmine Paolini sowie Elisabetta Cocciaretto und Lucia Bronzetti im Einzel ins Rennen. Dazu bildet Paolini mit Sara Errani das erste, Cocciaretto mit Bronzetti das zweite Damen-Doppelteam.

Deutschland – Mission Titelverteidigung für Zverev

Das deutsche Tennisteam für Olympia wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben. Allerdings lässt sich bereits relativ gut mutmaßen, welche Spieler und Spielerinnen in Paris um eine Medaille kämpfen werden. Allen voran ist natürlich Titelverteidiger Alexander Zverev dabei. Der Hamburger gewann 2021 in Tokio als erster deutscher Mann die Goldmedaille im Einzelwettbewerb. Auch Jan-Lennard Struff hat sein Ticket bereits sicher. Der Warsteiner ist seit einiger Zeit in der Form seines Lebens, hat im April in München seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Sehr wahrscheinlich auch am Start: Dominik Koepfer. Der Linkshänder war zunächst holprig in die Sandplatzsaison gestartet, hatte sich zum Ende aber gefangen. Die Chancen für Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer stehen dagegen eher schlecht. Sie könnten nur noch im Falle vieler Absagen ins Feld rücken.

Bei den Damen ist nur Tatjana Maria sicher über die Rangliste qualifiziert. Für die 36-Jährige wird es das Olympia-Debüt. Mit einer Teilnahme von Angelique Kerber ist ebenfalls zu rechnen. Sie kann nach der Babypause von ihrem Protected Ranking Gebrauch machen oder auf die zweite ITF-Wildcard hoffen. Ebenfalls sicher mit dabei ist Tamara Korpatsch. Das Erreichen der zweiten Runde bei den French Open hat ihr den nötigen Push in der Rangliste gegeben. Auch für Laura Siegemund sieht es gut aus. Aufgrund der vielen Absagen bei den Damen könnte sie ebenfalls noch im Einzel teilnehmen. Für Jule Niemeier auf Rang 91 (zum Zeitpunkt des Cuts) dürfte es nicht reichen.

Im Doppel ist Laura Siegemund als Nummer sechs der Welt sicher am Start. Auch auf Tim Pütz und Kevin Krawietz kann man im Doppelwettbewerb mit großer Sicherheit zählen.

Russland – Von Absagen geprägt

Auch wenn die Russen mit der Maximalbesetzung starten, ist ihr Team von Absagen geprägt. Bei den Männern geht Daniil Medvedev vorweg. Im Einzel sind außerdem Roman Safiullin, Pavel Kotov und Aslan Karatsev mit dabei. Die zwei Topspieler Andrey Rublev und Karen Khachanov spielen nicht in Paris. Bei den Damen fehlen mit Daria Kasatkina und Liudmila Samsonova die beiden besten Spielerinnen nach Rangliste. Auch Anna Kalinskaya, Anastasia Pavlyuchenkova und Anastasia Potapova sind nicht dabei. Das Team bilden letztendlich Ekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva, Veronika Kudermetova und Diana Shnaider. Im Doppel werden Medvedev und Safiullin sowie Kotov und Karatsev bei den Herren als auch Andreeva und Kudermetova sowie Alexandrova und Shnaider bei den Damen spielen.

Großbritannien – Murray zum fünften Mal dabei

Die Briten sind im Herrenwettbewerb ebenfalls mit dem Maximum an vier Spielern vertreten. Jack Draper, Cameron Norrie, Daniel Evans und Andy Murray repräsentieren den Inselstaat. Die Augen sind dabei sicherlich auf Murray gerichtet. Der 37-Jährige hat die Spiele 2012 und 2016 gewonnen und nimmt 2024 zum fünften Mal an Olympia teil. Er profitiert von einer der ITF-Wildcards, die für ehemalige Grand Slam- und Olympiasieger vorbehalten sind. Auch im Doppel sind die Briten zweifach vertreten. Team eins besteht aus Joe Salisbury und Neal Skupski, Team zwei werden voraussichtlich Murray und Evans bilden. Auf Seiten der Damen ist Katie Boulter die einzige Vertreterin im Einzel. Im Doppel spielt sie zusammen mit Heather Watson. Das zweite Team sind Harriet Dart und Maia Lumsden. Die ehemalige US Open-Siegerin Emma Raducanu hat derweil eine der ITF-Wildcards ausgeschlagen.

🥹🇬🇧 It seems like Andy Murray is eyeing up Wimbledon or the Olympic Games as the last event of his amazing career, as stated during a BBC sports interview today: “I don’t think so [on playing the US Open or the Davis Cup]. Probably, if I was going to finish my career, I would… pic.twitter.com/YaT17a32gJ — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) June 16, 2024

Serbien – Letzte Chance für Djokovic

Kurze Zeit herrschte Ungewissheit über die Olympia-Teilnahme von Novak Djokovic und das obwohl sie seine absolute Priorität in diesem Jahr ist. Der Rekord-Grand-Slam-Champion zog sich bei den French Open eine Knieverletzung zu und ließ sich daraufhin operieren. Während ein Start in Wimbledon zunächst weiterhin ungewiss bleibt, herrscht bezüglich Olympia nun Klarheit. Das serbische olympische Komitee hat seine beiden Starter offiziell nominiert. Neben Djokovic wird Dusan Lajovic in der französischen Hauptstadt aufschlagen. Ob die beiden auch zusammen Doppel spielen werden, ist fraglich, da sich der „Djoker“ vermutlich voll und ganz auf den Einzelwettbewerb fokussieren wird. Nicht mit dabei sind hingegen Laslo Djere und Miomir Kecmanovic. Beide stehen in der Weltrangliste eigentlich vor Lajovic. Gründe für ihre Abwesenheit sind aktuell nicht bekannt.

Dänemark – Staraufgebot mit Rune & Wozniacki

2021 noch ohne jegliche Starter gehen die Dänen in diesem Jahr mit dem größten olympischen Tennisaufgebot seit 1988 ins Rennen. Caroline Wozniacki, einzige Vertreterin ihres Landes in Rio 2016, ist 2024 zum vierten Mal bei Olympia dabei. Sie profitiert von einer der Wildcards für ehemalige Grand Slam-Siegerinnen. Clara Tauson ist die zweite qualifizierte Frau und wird voraussichtlich mit Wozniacki auch das einzige Doppelteam bilden. Neben Debütant Holger Rune ist nämlich kein weiterer Spieler bei den Herren mit dabei. 24 Jahre nach Kristian Pless tritt mit Rune dieses Jahr erstmals wieder ein Däne im olympischen Tennisturnier an.

Ukraine – Frauenpower bei Olympia

Die Ukraine schickt ein reines Frauenteam ins Rennen. Kein Herrenspieler konnte sich qualifizieren. Marta Kostyuk, Elina Svitolina, Dayana Yastremska und Anhelina Kalinina werden das osteuropäische Land in Paris repräsentieren. Svitolina bringt dabei die meiste Erfahrung mit. Denn sie hat 2020 Bronze gewonnen und 2016 bei ihrem Debüt sensationell Serena Williams besiegt. Doppel spielen werden Kostyuk und Yastremska sowie die beiden Schwestern Lyudmyla und Nadiia Kichenok.

Chile – Herrenpower bei Olympia

Bei den Chilenen ist es genau umgekehrt. Ihre Delegation kommt mit drei Herren in die französische Hauptstadt. Nicolas Jarry, Alejandro Tabilo und Tomas Barrios Vera. Letzterer erhielt seinen Platz durch den Finaleinzug bei den Panamerikanischen Spielen 2023.

„Universitality Place“

Für unterrepräsentierte Nationen und solche, die es schwer haben sich zu qualifizieren, vergibt die ITF für das Herren- und Dameneinzel je einen „Universitality Place“. Bei den Herren hat diesen der Deutsch-Libanese Benjamin Hassan erhalten. Als erster Spieler jemals wird er den Libanon bei einem olympischen Tennisturnier vertreten. Solltet ihr beim Namen Benjamin Hassan hellhörig geworden sein, ist das kein Wunder. Im saarländischen Merzig geboren, spielt er seit Ende letzten Jahres auf der ATP-Tour unter deutscher Flagge. Im Davis Cup spielt er hingegen für den Libanon (Teilnahmevoraussetzung), weshalb er das Land bei Olympia vertreten darf. Auf Damenseite profitiert Danka Kovinic aus Montenegro von dieser Regelung und wird zum zweiten Mal nach 2016 an Olympia teilnehmen.

Montenegro’s Danka Kovinic, and Benjamin Hassan, of Lebanon, are the first two players confirmed to take part in the Paris 2024 Olympic Tennis Event after both were awarded Universality places. Read more here 👉 https://t.co/79OdnVoVuh pic.twitter.com/9e7QyZHC5G — ITF (@ITFTennis) June 10, 2024

Startplätze für kontinentale Wettbewerbe

Neben der Qualifikation via Weltrangliste, Wildcard und Universitality Place erhalten auch Sieger und Finalisten kontinentaler Wettbewerbe Startplätze. Über das panamerikanische Turnier qualifiziert sind Gewinner Facundo Diaz Acosta (Argentinien) sowie Finalist Tomás Barrios Vera (Chile) bei den Herren und Siegerin Laura Pigossi (Brasilien) sowie Finalistin María Carlé (Argentinien) bei den Damen. Über den afrikanischen Wettbewerb haben sich Moez Echargui (Tunesien) bei den Herren und Angella Okutoyi (Kenia) bei den Damen qualifiziert. Okutoyi wird jedoch nicht teilnehmen, da sie nicht in den Top 400 der Welt steht. An ihrer Stelle rückt die Ägypterin Mayar Sherif ins Feld und kommt damit zu ihrer zweiten Teinahme. Bei den Asienspielen triumphierten Zhizhen Zhang und Qinwen Zheng (beide China).

Olympia 2024: Prominente Absagen – Sabalenka & Jabeur passen

Am Rande des WTA-Turniers in Berlin wurde Aryna Sabalenka nach ihrer Olympiateilnahme gefragt. Die Belarussin antwortete daraufhin, dass sie sich gegen einen Start in Paris entschieden habe und sich nach ihren gesundheitlichen Problemen der letzten Monate lieber etwas ausruhen wolle. Auch gegen die WTA teilte die zweifache Australia Open-Siegerin aus: „Es ist einfach eine schlechte Planung der WTA. Nach Olympia müssen wir direkt nach Kanada zu einem Pflicht-Turnier fliegen. Das ist einfach zu viel. Jetzt spielen wir auf Gras, bei Olympia auf Sand, in Kanada auf Hartplatz. Das ist so verrückt und schadet unserer Gesundheit.“ Mit der aktuellen Nummer drei der Welt geht den Olympischen Spielen eine der Topfavoritinnen verloren.

Nur wenig später zog mit Ons Jabeur die zweite Top 10- Spielerin nach. In ihrer Instagram-Story teilte die Tunesierin mit, dass sie die Spiele auslassen wird. Die Begründung, wenn auch nicht ganz so ausführlich, ist die gleiche wie bei Sabalenka: Das Hin und Her zwischen den Belägen und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken sowie die höhere körperliche Belastung.

Raducanu lehnt Wildcard ab, Titelverteidgerin Bencic in Babypause

Auch Ex-US-Open-Siegerin Emma Raducanu bleibt Olympia fern. Sie hatte in den letzten Monaten mit Verletzungen zu kämpfen und verzichtet daher auf die zusätzliche Belastung. „Ich bin sehr zielstrebig und mache die Dinge auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Tempo – nicht wie eine Diva“, sagte Raducanu. „Sandplatz ist auf jeden Fall anstrengender für den Körper. Es ist physisch anstrengender, es gibt längere Distanzen. Aber ich denke, es geht eher um die Abwechslung, den Kontrast zwischen Sandplatz und Gras und dann weiter zum Hartplatz. Für mich ist es im Moment nicht nötig, meinen Körper dem auszusetzen“, ergänzte die Britin. Für die 21-Jährige war eine der Wildcards für ehemalige Grand Slam-Gewinner vorgesehen, die sie aber ablehnte.

Titelverteidigerin Belinda Bencic aus der Schweiz ist ebenso nicht mit von der Partie. Sie befindet sich aktuell in einer Babypause. Die Weltranglistenerste im Doppel, Elise Mertens, hat sich ebenfalls dazu entschieden, Olympia sausen zu lassen.

Absagen-Flut aus Russland



Bei den Damen haben sich insgesamt fünf russische Spielerinnen gegen einen Start bei Olympia entschieden, obwohl sie laut Rangliste eigentlich dabei gewesen wären. Diese fünf sind Daria Kasatkina, Liudmila Samsonova, Anna Kalinskaya, Anastasia Pavlyuchenkova und Anastasia Potapova. Genaue Gründe für ihre Absagen liegen nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass ebenfalls der Belagwechsel und die Prämisse unter neutraler Flagge spielen zu müssen, ausschlaggebend sind.

Olympia 2024: Zwei Medaillengewinner von 2020 lassen die Spiele aus

Auch bei den Herren haben bereits einige prominente Akteure angekündigt, dass sie nicht in Paris dabei sein werden. Karen Khachanov und Andrey Rublev gewannen 2020 in Tokio beide eine Medaille. Khachanov Silber im Einzel, Rublev sogar Gold im Mixed. Beide werden in diesem Jahr nicht auf die Olympia-Bühne zurückkehren. Das kündigte der russische Teamchef Shamil Tarpischev an. Während Rublevs Mutter die Absage später bestätigte und mit anhaltenden Mandelentzündungen sowie mentalen Problemen ihres Sohnes begründete, bleibt der Grund für Khachanovs Fernbleiben bislang unbekannt. Der Wechsel des Belags oder das Antreten unter neutraler Flagge sind hier aber ebenfalls wahrscheinliche Szenarien. Generell ist auffällig, wie viele russische Spieler und Spielerinnen bisher abgesagt haben. Insgesamt sind es sieben, mit Sabalenka, die als Belarussin ebenfalls nur unter neutraler Flagge hätte spielen dürfen, sogar acht.

President of the Russian Tennis Federation Shamil Tarpishchev says Andrey Rublev, Karen Kachanov and Liudmila Samsonova will all miss the Paris Olympics „Rublev, Khachanov, Samsonova will not play. Andrey needs recovery, he plays everything..“ Both won medals at the 2020 Tokyo… pic.twitter.com/VHw0V4Ec31 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 15, 2024

Bereits im März schob Ben Shelton einen Riegel vor seine Olympia-Teilnahme. Der US-Amerikaner begründete seine Entscheidung mit dem ohnehin schon eng getakteten Terminkalender. Weiterhin ist der Shootingstar aber auch kein großer Fan von Sandplätzen und will sich möglicherweise intensiver auf die Hartplatzsaison in den USA vorbereiten, als vorher noch einmal den Belag zu wechseln. Eine Teilnahme bei den nächsten Spielen, 2028 in den USA voraussichtlich auf Hartplatz, hielt er nämlich für wahrscheinlich.

